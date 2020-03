Prozess um schwere Verletzung in Espenau - Psychiater: Angeklagter ist unter Alkohol „aggressiv enthemmt“

Literweise Bier, dann Gewalt

Bei allen Gewalttaten rund 2,5 Promille Alkohol im Blut: Der 34-jährige Angeklagte soll nicht nur einen angeblichen Pferdeschänder ins Koma geprügelt haben, sondern auch bei fünf weiteren Straftaten sexuell übergriffig geworden sein oder brutal zugeschlagen haben.

Ein 34-Jähriger soll 2015 in Espenau einen Mann so schwer verletzt haben, dass er ein Schwerstpflegefall bleiben wird. Am Donnerstag wurde das psychiatrische Gutachten vorgestellt.