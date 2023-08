Fest in Wickenrode: Seit über 500 Jahren wird Kirmes gefeiert

Schatten war stark gefragt: Um nichts zu verpassen, saßen und standen bei heißen Temperaturen viele Besucher an den Straßen. © lutz herzog

Nach fünf Jahren: Der Kirmesumzug durch Wickenrode lockte Hunderte von Besuchern.

Helsa – Fünf lange Jahre mussten die Wickenröder warten, bis sich wieder ein Kirmesumzug durch die schmalen Straßen des Ortes schlängelt. Aber das Warten hat sich gelohnt: Bei strahlender Sonne haben Vereine, Verbände und eingeladene Gäste alles aufgeboten, was geht.

Zum Eisverkauf war keine Zeit: Auch wenn es viele gerne gewollt hätten. © Herzog, Lutz

Während die Gruppen und Züge noch Aufstellung im Wald hinter dem Dorfgemeinschaftshaus nahmen, standen die ersten Zuschauer schon an den Straßenrändern, um sich die besten Plätze – besonders im Schatten – zu sichern. Kirmesvater Florian Pohner transportierte Fußgruppen zu ihren Standorten, der Weg durch den Ort sollte noch lang genug werden. Schon frühzeitig sperrte die Polizei die Ortseinfahrt ab – und ließ nachweislich nur Anlieger in den Ort.

Pünktlich um 14 Uhr am Sonntag setzte sich der Zug mit 23 Gruppen und über 60 Fahrzeugen in Bewegung. Zum Glück für die Fußgruppen ging es die meiste Zeit bergab, aber Schatten war Mangelware. Mit Liegestuhl, Sonnenschirm und kühlen Getränken ausgestattet, hatten es da Zuschauer besser, die sich zahlreich vor den Häusern platziert hatten – und die Gruppen mit viel Applaus auf dem Weg begleiteten. An der Ecke Ringkuhler Straße/Berliner Straße standen die meisten Zuschauer.

Falscher Alarm bei den „Hiddelbeeren“: Der Wagen brannte zum Glück nicht. © Herzog, Lutz

Traditionsgemäß fuhr die Feuerwehr an der Spitze und stellte einen alten Spritzenwagen zur Schau. Kam es zu einem kleinen Halt, wurden Süßigkeiten aus den Wagen geworfen. Die Kinder waren schnell zur Stelle, um alles einzusammeln. Egal, ob der Musikzug aus Großenritte, die Laienspielgruppe, der Karnevalsverein oder der 1. Rohölzünderclub mit Traktoren aus Kaufungen – den Zuschauern wurde einiges geboten. Kurze Aufregung gab es beim Vorbeizug des Wagens der „Hiddelbeeren“. Ein Zuschauer rief aufgeregt: „Der Wagen brennt!“ Tatsächlich qualmte es unter dem Traktor und dem Anhänger mächtig, aber der Rauch entpuppte sich als Qualm aus der Nebelmaschine, die unter dem Wagen installiert war.

Nach dem Umzug wurde im Festzelt mit den Musikzügen gefeiert, ebenso auf dem Festplatz mit seinen Attraktionen. plu