Baumpflege auch im Sommer

Schauenburg. Eine bestimmte Jahreszeit für die fachgerechte Baumpflege gibt es eigentlich gar nicht. „Man kann das ganze Jahr Pflege betreiben und die Bäume werden es dankbar annehmen“, meint Marc Riechmann, der in Schauenburg-Hoof seit vielen Jahren erfolgreich und mit viel Fachkompetenz seinen Betrieb für Baumpflege führt.

Aber auch in den Bereichen Baumsanierung, Pflanzungen, Landschaftspflege und forstwirtschaftlichen Dienstleistungen kann man sich an das Unternehmen wenden. Das Fällen eines größeren Baumes sollte auf jeden Fall einem Fachbetrieb überlassen werden.

Die letzten Sturmschäden haben viele Äste brechen lassen. So auch in einem Garten in Baunatal. Mit speziellen Seiltechniken und Geräten kann hier – wie auf dem Foto – fachgerechte Hilfe geleistet werden, und die Entsorgung des Materials wird natürlich auch übernommen.