Fließen wie die Weltmeister: Vellmarer sollen Jamaikaner fit für Wettkämpfe machen

Zwei Vellmarer Fließenlegermeister reisen nach Jamaika, um die Kachelkünstler dort auf Wettkämpfe vorzubereiten. Der Vater ist in der Nationalmannschaft, der Sohn Bundestrainer.

Vellmar – Andreas und Marcel Beyer aus Vellmar sind so etwas wie der Rudi Völler und der Hansi Flick der Fliesenleger. Vater Andreas (55) ist Teamchef der Fliesenleger-Nationalmannschaft, Sohn Marcel (25) ist Bundestrainer. Und weil ihr Team sechsfacher Weltmeister und Rekord-Europameister (fünf Titel) ist, sind sie in der Branche gefragte Männer. Nun hat sie ein Ruf aus Jamaika ereilt. Die Beyers sollen den Kachelkünstlern aus der Karibik dabei helfen, künftig bei internationalen Wettbewerben mitfliesen zu können.

„Wir freuen uns darüber, dass das deutsche Handwerk weltweit so einen guten Ruf hat“, sagt Fliesenlegermeister Andreas Beyer, der mit seinem Sohn den Meisterbetrieb Beyer in Vellmar führt. Die Nationalmannschaft ist für beide nur ein Hobby, wenn auch ein zeit- und reiseintensives.

„Unser Motto für Jamaika lautet: teach the teacher“, sagt Andreas Beyer. Mit seinem Sohn will er die jamaikanischen Verantwortlichen also in die Lage versetzen, ein Team aufzubauen und ihnen beizubringen, worauf es bei Weltmeisterschaften ankommt. „Sie haben keine Ahnung, wie so ein Wettbewerb überhaupt funktioniert“, sagt Marcel Beyer, einer von vier deutschen Bundestrainern. „Ihre Vision ist es, bei den World Skills 2030 teilzunehmen.“ World Skills heißen die Weltmeisterschaften offiziell, bei denen sich nicht nur Fliesenleger messen. Die nächste WM findet 2024 im französischen Lyon statt. Die Teilnehmer dürfen maximal 22 Jahre alt sein.

Jedes Land geht jeweils mit einem Fliesenleger – oder einer Fliesenlegerin – an den Start. Wer das ist, wird vorab bei nationalen Meisterschaften ermittelt. Beim deutschen Ausscheidungswettbewerb war zuletzt auch eine Frau aus Fulda dabei. Gewonnen hat allerdings Yannic Schlachter aus Baden-Württemberg. Er gewann für Deutschland dann auch den EM-Titel und wurde bei der WM Zweiter. „Ein besseres berufliches Sprungbrett, gibt es nicht“, sagt Marcel Beyer, der einst die beste Gesellenprüfung Hessens ablegte und heute selbst Meister ist. Wer einen Titel gewinnt, ist bei Branchengrößen dann auch oft ein beliebtes Werbegesicht für Estrich, Diamantbandnasssägen und andere Fliesenleger-Ausrüstung.

Ziel bei Wettbewerben ist es, bestimmte Aufgaben innerhalb einer bestimmten Zeit zu erledigen. Die jüngste WM fand in Bozen in Südtirol statt. Die Teilnehmer mussten eine Mauer errichten und darauf ein vorgegebenes Bild mit Berg-Motiven fliesen.

+ Amtierender Europameister und Vize-Weltmeister: Yannic Schlachter vertrat das deutsche Team zuletzt bei der WM 2022 im italienischen Bozen. © World Skills Germany/nh

Zeitfenster für die Aufgabe: 22 Stunden, verteilt auf vier Tage. „Das ist richtig sportlich“, sagt Bundestrainer Marcel Beyer. „Wer da mitmacht, muss geistig und körperlich voll fit sein.“ Die Deutschen arbeiten sogar mit einem Mentaltrainer.

Ist die Zeit abgelaufen, entscheiden Kleinigkeiten. Entdeckt die international besetzte Jury Abplatzungen an einer Fliese, ist die Arbeit nicht hundertprozentig sauberausgeführt, ist irgendwo irgendetwas nicht im Lot oder im rechten Winkel, gibt’s Abzüge von den maximal möglichen 800 Punkten.

In Jamaika ist man davon noch weit entfernt. „Wir dürfen die Situation dort nicht mit unserer vergleichen“, sagt Marcel Beyer. Deutschland habe ein ausgezeichnetes Ausbildungssystem mit Gesellen- und Meisterprüfung, eine lange Fliesenlegertradition und weltweit gefragtes Werkzeug. „Wir wissen, dass die Jamaikaner Fliesen gerade schneiden können. Rundschnitte können sie nicht.“

Der Zeitplan der beiden Vellmarer ist in den kommenden Wochen ziemlich straff. Kaum kommen sie aus Jamaika wieder, geht’s wenig später gleich weiter zur Europameisterschaft nach Danzig (Polen). Dort ist das Ziel so selbstbewusst wie unmissverständlich: „Wir wollen gewinnen“, sagt Teamchef Andreas Beyer.

Das wollen Rudi Völler und Hansi Flick bei der Fußball-EM im nächsten Jahr auch. Zu den Favoriten zählen sie mit ihrer Elf aber schon lange nicht mehr. Ganz anders sieht das beim Fliesenleger-Nationalteam um Andreas und Marcel Beyer aus. Sie sind die Topfavoriten.