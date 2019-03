Jetzt zur EAM wechseln und 40 Euro Frühlingsbonus sichern

Frühlingszeit ist Aufbruchstimmung: Ob Reifenwechsel, Gartenarbeit oder Fahrradinspektion – viele Menschen nutzen die ersten Sonnenstrahlen, um sich auf die warme Jahreszeit vorzubereiten und raus ins Grüne zu gehen.

Auch bei der Wahl des Energielieferanten ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den Winterschlaf zu beenden und verstaubte Strom- oder Gaslieferverträge zu kündigen.

„Nutzen Sie das Frühlingserwachen fürs große Reinemachen und wechseln Sie zur EAM!“, sagt EAM-Geschäftsführer Georg von Meibom. „Damit entscheiden Sie sich für Ökostrom und profitieren von günstigen Preisen und fairen, transparenten Vertragsbedingungen.“ Und ein Willkommensgeschenk gibt’s dafür sogar auch noch: Wer in der Zeit vom 8. März bis 30. April 2019 einen Vertrag mit der EAM abschließt, erhält einen Frühlingsbonus von 40 Euro.

Es gibt viele Gründe für einen Wechsel zur EAM

Attraktive Produkte, persönliche Beratung in 15 Servicebüros in der Region oder 100 Prozent Ökostrom – es gibt viele gute Gründe, sich für die regionale EAM zu entscheiden. Um von den Vorteilen zu profitieren, müssen die Kunden lediglich in einem EAM-Servicebüro, klassisch auf dem Postweg oder ganz einfach im Internet auf www.EAM.de einen Vertrag abschließen. Diesen einen Schritt müssen die Kunden selbst gehen – die EAM klärt anschließend alle Formalitäten und kündigt den Vertrag beim bisherigen Lieferanten. „Werden auch Sie aktiv und starten Sie mit einem Wechsel zur EAM Ihren persönlichen Frühjahrsputz!“, sagt Georg von Meibom. „Als heimischer Energiepartner sorgen wir für sichere Arbeitsplätze vor Ort und halten im Gegensatz zu großen Energiekonzernen die Wertschöpfung hier bei uns in der Region.“