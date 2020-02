Für Kitas im Landkreis Kassel fast 15 Millionen Euro 

Der steigende Bedarf an Betreuungsplätzen sorgt in Kommunen für hohe finanzielle Belastungen. F

Kreis Kassel – Etliche Kommunen im Landkreis Kassel haben Förderungen für den Kitabau beantragt. Seit dem warten sie auf Rückmeldungen.

Die Kinderbetreuung ist und bleibt eines der großen Themen. Überall im Landkreis ist der Bedarf an Betreuungsplätzen ungebrochen hoch. In einigen Kommunen wird er in den kommenden Jahren sogar weiter steigen. Doch der Bau neuer Kitas und Krippen kostet viele Millionen Euro. Einige Kommunen haben deshalb auch auf die finanzielle Unterstützung von Bund und Land gesetzt und Förderungen beantragt, die bis heute nicht bewilligt wurden, weil der 40 Millionen Euro schwere Topf bereits ausgeschöpft ist. Dabei fehlen allein im Landkreis Kassel mittlerweile 14,7 Millionen Euro. Bis 2024 hat das Land Hessen jetzt weitere 92 Millionen Euro in Aussicht gestellt, ob das reichen wird, ist aber ungewiss.

Wie groß das Loch schon jetzt ist, geht aus einer Erhebung des Landkreises Kassel hervor. Die Behörde hatte in den vergangenen Wochen alle Kommunen angeschrieben, um den aktuellen Bedarf zu ermitteln. „Bis zum 1. November 2019 wurden 42 Förderanträge gestellt, davon wurden bislang fünf mit einem Gesamtvolumen von 218 000 Euro bewilligt“, sagt Kreissprecher Harald Kühlborn. Dort steht man der Ankündigung des Landes kritisch gegenüber: „Bislang gibt es nur ein Schreiben über die 92 Millionen Euro an den Hessischen Landkreistag – ohne irgendwelche Richtlinien“, sagt der Kreissprecher. Wie mit den bereits gestellten Anträgen mit einem Gesamtvolumen von 14,7 Millionen Euro verfahren werde, sei unklar. Es sei kontraproduktiv, wenn diese Anträge erneut gestellt werden müssten. Überhaupt sei es fraglich, ob 92 Millionen Euro für ganz Hessen bis 2024 überhaupt ausreichen.

Nachdem im Dezember bekannt wurde, dass der 40 Millionen Euro schwere Fördertopf „Bundesprogramm zur Kinderbetreuungsfinanzierung für Hessen“ bereits im August ausgeschöpft war, führte das zu Unmut in den Rathäusern. „Ich bin im Sommer in Wiesbaden gewesen. Da hieß es, dass die Mittel bereitstehen und nur abgerufen werden müssen“, sagt Vellmars Bürgermeister Manfred Ludewig auf HNA-Anfrage. Die Stadt hatte im September 2019 gleich zwei Förderanträge über jeweils 500 000 Euro für den Bau von zwei Krippen in Niedervellmar und Vellmar-West als Ersatz für die Containeranlagen in der Stadtmitte und Vellmar-West eingereicht. „Fristgerecht“, wie Ludewig sagt. Doch bis heute habe er keine Rückmeldung erhalten. Dadurch verschiebe sich nun auch der Baustart für die beiden Krippen. Laut Parlamentsbeschluss kann nur gebaut werden, wenn die Fördermittel fließen. Doch damit nicht genug. Schaut man auf die Bevölkerungsentwicklung in der zweitgrößten Stadt des Landkreises, plant die Stadt bis 2024 den Bau eines weiteren Kindergartens mit vier Kita- und zwei Krippengruppen. So geht es etlichen Kommunen. Auch Niestetal (1,2 Mio. Euro), Fuldatal (1,8 Mio. Euro), Kaufungen (500 000), Schauenburg (250 000 Euro), und Baunatal (750 000 Euro) warten auf einen Förderbescheid.

Die Finanzierung von Betreuungsplätzen mithilfe des Landesinvestitionsprogramms ist Thema in der Kreistagssitzung am Montag, 17. Februar, ab 13 Uhr im Bürgersaal in Ahnatal.