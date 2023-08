Für Obst braucht’s keinen eigenen Garten: Hier können Bürger ernten oder Bäume pachten

Von: Lutz Herzog, Valerie Schaub

Reiche Ernte: Im vergangenen Jahr gab es auf städtischen Bäumen in Vellmar besonders viel Obst. Auch HNA-Volontär Eike Rustemeyer durfte ein paar Äpfel ernten. Wer ernten will, kann Bäume pachten. Archi © Sebastian Schaffner

Äpfel, Birnen, Zwetschgen: Langsam reifen an den Obstbäumen die Früchte. Wer keine im Garten hat, kann sich an Bäumen im Landkreis Kassel bedienen.

Kreis Kassel – Viele Städte und Gemeinden im Landkreis verpachten Obstbäume. Manchmal kann Obst von öffentlichen Bäumen aber auch einfach so – ohne Pachtverhältnis – geerntet werden. Wir geben einen Überblick:

Oft stehen kommunale Obstbäume an Wegrändern wie hier in Vellmar. Hängt ein Schild dran, sind sie bereits verpachtet. © stadt Vellmar

Vellmar

Die Stadt Vellmar besitzt insgesamt 250 Obstbäume, die von Bürgern gepachtet werden können. Die Apfel- und Birnbäume sind zum Teil schon sehr alt, manche wurden neu gepflanzt, etwa auf Ausgleichsflächen. Die Pacht für eine Erntesaison kostet fünf Euro, teilt die Stadt mit. Die Apfelbäume tragen überwiegend alte Sorten wie Boskoop, Gravensteiner, Ingrid Marie oder Goldparmäne.

Wer einen Baum pachten will, bekommt vom Bauhof ein Schild, das er am Ende der Saison wieder abgibt. Um die Baumpflege kümmert sich der Bauhof.

Die diesjährige Ernte könnte wegen des Juni-Unwetters etwas geringer ausfallen. Damit rechnet zumindest Wolfgang Gölz, stellvertretender Bauhofleiter. Einige Bäume seien von Hagelschaden betroffen: „Für Apfelsaft durchaus geeignet, nicht aber zur längeren Einlagerung.“

Espenau

In Espenau sind nicht alle der gemeindlichen Obstbäume verpachtet. Laut Bauamtsleiter Christian Steltmann gibt es noch Luft nach oben. Er vermutet, das hat auch damit zu tun, dass Menschen generell weniger gern Verantwortung übernehmen. Sind die Bäume nicht verpachtet, kann das Obst – Äpfel, Birne, Kirsche und Pflaume – jeder pflücken. Um den Pflegeschnitt kümmert sich der Landschaftspflegeverband.

Fuldatal

Auch in der Gemeinde Fuldatal können Bürger Obstbäume pachten. Fuldatal besitzt Obstbäume an Gemeindewegen und auf Wiesen. Hauptsächlich handelt es sich um Apfel- und Birnbäume. Der Bauhof kontrolliert die Bäume regelmäßig. Zur Zeit ist die entsprechende Stelle in der Gemeinde aber nur übergangsweise besetzt.

Ahnatal

Äpfel, Zwetschgen und Kirschen hängen an den kommunalen Bäumen in Ahnatal. Bürger können sie für fünf Euro pachten, das Pachtverhältnis endet automatisch am Ende des Jahres. Die Baumpflege erledigt die Gemeinde. Die Bäume der Gemeinde erkennt man daran, dass sie nummeriert sind, sagt Verena Jessen von der Verwaltung. „Man muss sich ein bisschen auskennen.“ Ansonsten könnte es schwierig werden, Baum Nr. 10 am Hühnerkampsgraben zu finden.

Schön fände es die Mitarbeiterin, wenn das Obst an den gepachteten Bäume auch geerntet würde. Manchmal seien ganze Reihen verpachtet, nur geerntet werde nicht.

Baunatal

In Baunatal konnten Bürger bisher kostenlos Obstbäume für zwei Jahre pachten und ernten. Ab diesem Jahr gibt die Stadt das Obst von städtischen Bäumen für alle Bürger frei, teilt eine Sprecherin mit – einzige Ausnahme: „Wenn am Obstbaum ein Hinweisschild auf eine Patenschaft, einen Stammbaum oder eine Pacht ersichtlich ist.“ Damit will die Verwaltung den Nachhaltigkeitsgedanken fördern.

Ernten kann man in Baunatal: Mirabellen, Zwetschgen (Wangenheimer Frühzwetschge), Äpfel (Boskoop, Kaiser-Wilhelm-Apfel), Kirschen, Birnen (Clapps Liebling), Renekloden und Walnüsse.

Schauenburg

In Schauenburg können Apfel-, Birn- und Pflaumenbäume langfristig gepachtet werden. Das Pachtverhältnis kann laut Gemeinde verlängert werden.

Fuldabrück

Obstbäume pachten konnte man in Fuldabrück bis 2010, das Angebot wurde dann aber eingestellt, heißt es aus dem Rathaus. Immer wieder gebe es Anfragen von Bürgern, ob das Obst gepflückt werden darf. Das Interesse freut die Gemeinde, die Antwort lautet deshalb: ja.

Söhrewald

In Söhrewald gibt es bisher noch keine offizielle Regelung, wer wo ernten oder pachten darf. Die soll es aber bald geben, teilt die Verwaltung mit.

Lohfelden

Pachten kann man in Lohfelden bisher keine Obstbäume, dafür darf gepflückt werden. Die Gemeinde teilt Bürgern auf Nachfrage gern die Standorte mit, einige sind am Holzweg, am Unteren Weg oder Am Lingelbach. Die Verwaltung freut sich über die gestiegene Nachfrage.

Kaufungen

In Kaufungen kann man zwar keine Bäume von der Gemeinde pachten, dafür darf das Obst aber von Bürgern geerntet werden, teilt eine Gemeindesprecherin mit.

Helsa

Das Obst auf Streuobstwiesen der Gemeinde Helsa kann laut Verwaltung von allen Bürgern geerntet werden.

Nieste

In Nieste kümmert sich ein Interessensverband um die Streuobstwiesen, erklärt Bürgermeister Klaus Missing (unabhängig). Seine Mitglieder erledigen den Baumschnitt und dürfen ernten.

Niestetal

Birnen, Zwetschgen und Äpfel hängen an den kommunalen Bäumen in Niestetal. Pachten kann man sie nicht, ernten ist erlaubt und gewollt, teilt Alexandros Souris mit. Seit ein paar Jahren achte die Gemeinde auf heimisch vorkommende Arten und schafft auf den Wiesen Nistmöglichkeiten für Insekten. Wer sein Obst zu Saft verarbeiten will: Am 29. September steht auf dem Rathausplatz beim Apfelfest eine Saftpresse. (Valerie Schaub und Lutz Herzog)