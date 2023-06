Schlammlawinen und fliegender Strandkorb: Für viele Menschen im Kreis Kassel hat das Unwetter schwere Folgen

Von: Valerie Schaub, Bernd Schünemann, Clara Veiga Pinto, Jenny Breiding, Sven Kühling

Überschwemmte Praxis: In den Räumen der Fußpflege im Vellmarer Hallenbad stand das Wasser. © Leon Kaiser

Das Unwetter am Donnerstagabend hat zahlreiche Menschen aus der Region schockiert. Für einige von ihnen hat die Flut schwerwiegende Folgen.

Ein Überblick:

Der Reitverein

Der Schrecken steckt den Mitgliedern noch in den Knochen. Sie schaffen am Freitag wieder Ordnung auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Ahnatal-Vellmar. Das war am Donnerstag von einer Wasser- und Schlammlawine aus der Elsche regelrecht überflutet worden. Die beiden Reithallen des Vereins standen unter Wasser. Als das Wasser von dem Gelände abgeflossen war, lag der Hof unter einer dicken Schlammschicht.

Vorsitzende Stefanie Wolf ist froh, dass die Feuerwehren aus Vellmar und Ahnatal und der Vellmarer Bauhof dem Verein zur Seite standen. Mit professionellen Geräten sorgten sie dafür, dass viele Spuren des Unwetters zumindest äußerlich schon bis Freitagmittag beseitigt waren. Auch auf ihre Mitglieder ist sie stolz. Die haben an beiden Tagen tatkräftig mitangepackt.

Reithalle in Vellmar unter Wasser: Der Reit- und Fahrverein Ahnatal-Vellmar ist massiv von dem Unwetter und der Wasserflut betroffen gewesen. © Reitverein Vellmar

Am Donnerstag mussten sie durch fast meterhohes Wasser laufen, um acht Pferde aus ihren Boxen zu evakuieren. Das war nicht einfach: Die Tiere waren völlig verängstigt „und nicht gerade kooperativ“, erzählt Stefanie Wolf vom kräftezehrenden Einsatz am Donnerstagnachmittag. Die Warnmeldungen waren auf den Handys der Mitglieder eingegangen – bald darauf ist das Wasser gekommen. So schnell, dass die Tiere nicht mehr rechtzeitig aus ihren Boxen geholt werden konnten.

Auch wenn die Elsche gelegentlich über die Ufer trat, seien diese Wassermassen überraschend gekommen. Damit habe man im Verein nicht gerechnet, sagt die Vorsitzende. Nachdem die Pferde aus ihren überfluteten Boxen befreit waren, wurden sie in höher gelegene Ställe und auf Höfen in der Umgebung untergebracht.

Dann zeigten sich auch die Schäden, die das Unwetter an den Gebäuden hinterlassen hatte. Ins Dach der Reithalle ist ein Baum eingeschlagen, das Dach der Paddockboxen hat der Sturm zur Hälfte weggerissen. Beide Reithallen stehen unter Schlamm. „Das ist das Ergebnis von 40 Minuten Regen“, sagt die konsternierte Vorsitzende. Stefanie Wolf hofft jetzt auf zügige Hilfe der Versicherung, damit die Boxen möglichst schnell für die Pferde wieder hergerichtet werden können. Der Verein hat die Versicherung über den Großschaden bereits informiert.

Der Feuerwehreinsatz

Eine fast unglaubliche Geschichte erzählt uns Feuerwehrmann Andreas Lecke aus Ahnatal. Das Unwetter hätte fast verhindert, dass er zum alarmierten Einsatzort kam. Weil der Hagel so stark war, brauchte er zwei Anläufe, um überhaupt das Haus zu verlassen, erzählt er am Telefon. Als es nach fünf Minuten doch klappte, war die Dörnbergstraße schon mit Wasser vollgelaufen. An der Unterführung am Weimarer Bahnhof stand das Wasser so hoch, dass sein Auto stehen blieb. „Das Auto lief voll mit Wasser.“

Auf dem Weg zum Einsatz: Andreas Lecke ist mit dem schwarzen Polo überschwemmt worden. © andreas lecke

Als es bis zum Lenkrad stand, hat sich Lecke, der ja immer noch zum Einsatz wollte, aus dem Auto befreit und auf der Straße jemanden gesucht, der ihn weiterfahren kann. Mit einem Landwirt haben beide eine Abkürzung zur Feuerwehr gesucht. „So nass, wie ich war, bin ich dann noch zum Einsatz gefahren“, sagt der 48-Jährige. Die Wehr in Ahnatal hat mit mehreren Fahrzeugen bei den über 250 Einsätzen in Vellmar geholfen. Lecke sagt: „In 20 Jahren Dienst habe ich das so noch nicht erlebt.“

Der Ahnepark

Der Ahnepark: Wo man auch hinsieht, liegen im Vellmarer Ahnepark ausgerissene Äste und umgestürzte Bäume. Es besteht Lebensgefahr, Totholz kann immer noch von den Bäumen fallen. Am gestrigen Morgen regnet es immer noch in Strömen, auch der Sturm lässt nicht locker. „Wir wissen noch nicht, wann der Ahnepark wieder begehbar ist“, sagt Thorsten Heidenreich vom Bauhof. An allen Ecken und Enden der Stadt werde die Hilfe der Einsatzkräfte momentan benötigt. Auch Johannes Zelmer von der Feuerwehr Vellmar ist vor Ort im Einsatz. Mit den Kollegen sägt er Äste von den Bäumen am Eingang des Ahneparks in der Holländischen Straße ab.

Kein Zutritt zum Ahnepark: Johannes Zelmer (links) von der Feuerwehr und Thorsten Heidenreich vom Bauhof kümmern sich um die Bäume. © Jenny Breiding

Das Festivalzelt

Im Zelt ist es nass, durch einen 60 bis 80 Zentimeter großer Riss regnet es rein. „Es ist so bitter“, sagt Pia Bluhm, künstlerische Leiterin des Festivals. Zwei Vorzelte sind am Mittag wieder aufgebaut, doch auch ihre Dächer waren durch die Wassermassen eingestürzt. Donnerstag und Freitag wurden die Auftritte von Martina Schwarzmann und Axel Prahl abgesagt. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit, es wird nach Ersatzterminen gesucht. Wer sein Ticket zurückgeben möchte, kann dies an der ursprünglichen Erwerbsstelle tun.

Die Physiopraxis

„Es war ein ganz normaler Arbeitstag. Wir haben gerade noch Patienten behandelt, als das Unwetter losging“, erzählt Physiotherapeutin Elena Blievernitz über den Donnerstagnachmittag in ihrer Praxis am Hallenbad in Vellmar. Das Wasser stieg in rasender Geschwindigkeit vor der Tür der im Keller gelegenen Praxis an. Die Mitarbeiter versuchten mit den Patienten, die Tür zuzuhalten: vergeblich. Das Wasser drang in den Raum ein und stand rund einen Meter hoch. Das THW habe das meiste mittlerweile abgepumpt. Die Elektrogeräte sind zerstört, der Boden ist voller Schlamm. Gemeinsam mit ihrer Familie versucht Blievernitz jetzt aufzuräumen. Sie sorgt sich aber auch um ihre Patienten: „Wir versuchen seit gestern alle anzurufen, damit niemand vor verschlossenen Türen steht“.

Der Hochwasserschutz

Die Orte im Baunatal wurden nach einem verheerenden Hochwasser 1992 als Projekt der Expo 2000 von der EU mit einem umfangreichen Hochwasserschutz ausgestattet. Die automatischen Tore an den Poldern seien beim jetzigen Unwetter in Bereitschaft gegangen, sagt Baunatals Stadtsprecherin Susanne Bräutigam. Die Wassermenge in der Bauna sei aber noch nicht so groß gewesen, dass sie sich geschlossen hätten. Deshalb sei in den Becken „Schefferfeld“, „Katzenmühle“ und Hunsrückstraße auch kein Wasser angestaut worden. Es sei aber beruhigend, so die Sprecherin, „dass das System funktioniert“.

Der Strandkorb

In Vellmar hat das Unwetter viel Schaden angerichtet. Einen Strandkorb hoben die Sturmböen in die Luft, sodass dieser von einem Balkon im zweiten Stock in die Tiefe stürzte und zerbrach. Dächer wurden in Mitleidenschaft gezogen. „Als bei uns auf einmal Wasser durch die Deckenlampen kam, habe ich Angst bekommen“, sagt eine Anwohnerin aus Obervellmar. Im Schlafzimmer sei die Matratze derartig in Wasser getränkt gewesen – das Zimmer war unbewohnbar. „Noch heute Morgen lief das Wasser durch die Decken, der Regen hört einfach nicht auf“, berichtet sie aufgelöst.

In Obervellmar ist ein Strandkorb von einem Balkon im zweiten Stock geflogen und zerbrochen. © Jenny Breiding

Die Grimmsteig-Tage

„Es hat nur geregnet“, sagt Horst Hoffmann, Leiter des Organisationsteams der Grimmsteig-Tage. Die Wanderer sollten demnach am Freitagabend auf die 84 Kilometer lange Tour gehen können. Die Helfer haben sich im Laufe des Tages ein Bild von der Strecke gemacht. Vorsichtshalber sollten die Wanderer aber „Tempo rausnehmen“, ergänzte Hoffmann – vor allem bei den Nachtetappen. Das wolle er den Startern mit auf den Weg geben. Das Forstamt Hessisch Lichtenau ergänzte, dass es geringe Schäden gegeben habe. Die starken Böen seien am Forstamtsbereich vorbeigezogen. Deswegen gebe es im Kaufunger Wald kein erhöhtes Risiko wegen Windwurf.