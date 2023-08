Awo und KVK bauen zweites Gebäude für seniorengerechtes Wohnen in Fuldabrück

Von: Theresa Novak

Der Rohbau steht: Nächstes Jahr im Sommer sollen hier Mieter einziehen können. Nebenan gibt es bereits ein Gebäude für seniorengerechtes Wohnen. © Theresa Novak

Der erste Gebäudekomplex mit insgesamt 29 seniorengerechten Wohnungen in Dörnhagen war noch nicht bezogen, da kam schon die Nachfrage nach weiteren Wohnungen auf. „Der Bedarf war und ist hoch“, sagt Michael Schmidt, Geschäftsführer der Awo Nordhessen. Die Arbeiterwohlfahrt baut gerade zusammen mit der KVK (Kommunale Versorgungskassen Kurhessen-Waldeck) das zweite Gebäude für Betreutes Wohnen an der Dennhäuser Straße.

Fuldabrück – Noch etwa ein Jahr wird es dauern, bis der Komplex und damit 20 weitere barrierefreie Wohnungen fertig sind. „Sie sind für Menschen gedacht, die auch im Alter eigenständig und so lange wie möglich zu Hause leben wollen“, erklärt Schmidt. „Möglich wird das durch eine barrierefreie Architektur und eine Reihe von Serviceangeboten, die bei erhöhtem Unterstützungsbedarf gebucht werden können.“

Die Serviceangebote umfassen zum Beispiel Betreuungs- und Pflegeleistungen. Die Bewohner können so in Anspruch nehmen, wie sie es brauchen und wollen. Dazu stehe den Mietern eine Ansprechperson zur Verfügung. „Je nach Bedarf können hauswirtschaftliche Leistungen, Besorgungs- und Begleitdienste, Essen auf Rädern, Hausnotruf und Pflegeleistungen vermittelt werden“, sagt Schmidt. Die Mietwohnungen in dem dreistöckigen Gebäude sind zwischen 60 und 78 Quadratmeter groß, haben Balkone und sind mit seniorengerechten Bädern ausgestattet. „Es wird einen Aufzug, jeweils einen Abstellraum, einen Fahrradstellplatz und Pkw-Parkplätze geben.“ Wie hoch die Mietpreise werden, kann Schmidt noch nicht sagen. „Wir müssen erst mal zu Ende bauen und dann kalkulieren.“

Die Wohnungen für Einzelpersonen im ersten Gebäudekomplex sind zwischen 47 und 87 Quadratmeter groß. Die Kaltmiete lag bei einer Anfrage im vergangenen Jahr zwischen 460 und 850 Euro, je nach Größe. Aber nicht nur neue Wohnungen entstehen an der Dennhäuser Straße – die Hausarztpraxis mit vier Ärzten, die sich bisher an der Heiligenbergstraße im oberen Teil von Dörnhagen befindet, zieht ebenfalls mit in das Gebäude ein. Außerdem eine podologische Praxis sowie der ambulante Pflegedienst der Awo kommen unter. „Ebenso einziehen wird das Awo-Quartier Fuldabrück. Von dessen sozialen Angeboten werden die Mieter unmittelbar profitieren“, sagt Schmidt. Der Geschäftsführer stellte heraus, dass es „immer noch möglich ist, Bauprojekte zu verwirklichen, selbst bei den gestiegenen Zinsen und Preisen“.

Bauherrin und Eigentümerin des Projekts ist die KVK. Gemeinsam mit der Awo betreibt sie drei Pflegeeinrichtungen und zwei barrierefreie Wohnanlage. (Theresa Novak)