Bergshäuser Brücke auf A44 wird ab Freitagnacht gesperrt

Ab Freitag (9. November) wird die Bergshäuser Brücke auf der Autobahn 44 gesperrt.

Die Arbeiten an der Bergshäuser Brücke sind in vollem Gang: Zurzeit werden am Überbau Süd, auf dem der Verkehr in Fahrtrichtung der A7 geführt wird, Verstärkungsmaßnahmen vorgenommen. Ab Freitag, 9. November, wird deshalb ab 22 Uhr die A44 gesperrt. Die Sperrung ist nur nachts eingerichtet und endet am Samstagmorgen gegen 6 Uhr.

Hessen Mobil informiert, dass bei den Bauarbeiten unter anderem Verstärkungsbleche an die Untergurte der Fachwerkhauptträger angeschweißt werden, diese sollen den Bau festigen. Die Arbeiten seien zunächst bis voraussichtlich Anfang Dezember 2018 terminiert und werden mit Ausnahme der Wochenenden in den Nachtstunden ausgeführt. Dazu ist es erforderlich, die Bergshäuser Brücke während der Arbeiten in Fahrtrichtung der A7 zu sperren.

Während der Sperrungen wird der Verkehr ab dem Autobahnkreuz Kassel-West über die A49 bis zum Autobahndreieck Kassel-Mitte und dort auf die A7 umgeleitet. Für Verkehrsteilnehmer, welche die A44 in Fahrtrichtung Dortmund nutzen, ergeben sich keine Einschränkungen. Hessen Mobil bittet auch die Anwohner um Verständnis, da mit Baulärm gerechnet werden muss. (cge)

