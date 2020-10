Betrunkener verursacht drei Unfälle und flüchtet dann

Polizei

Symbolbild: Ein betrunkener Autofahrer hat gleich drei Unfälle verursacht.

Gleich drei Unfälle mit einem Gesamtschaden von rund 15 000 Euro hat am Samstagabend ein alkoholisierter Mann am Steuer eines Transporters in Fuldabrück verursacht.