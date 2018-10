Einbrecher erbeuteten Elektrogeräte im Wert von 60 000 Euro aus Firma

Polizei sucht Zeugen

Fuldabrück. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag bei einem Einbruch in eine Firma in Fuldabrück-Bergshausen Elektronikartikel im Wert von rund 60 000 Euro gestohlen. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können.