Polizei ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Stiller Alarm wurde ausgelöst

Fuldabrück – Auf frischer Tat ertappt haben Polizeibeamte einen 45 Jahre alten Mann aus Rumänien, der in eine Lagerhalle in Bergshausen eingebrochen war. Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Freitag, 3. Mai, auf Samstag, 4. Mai, gegen 0.30 Uhr an der Rudolf-Diesel-Straße.