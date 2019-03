Finke in Fuldabrück ist jetzt geschlossen

Fuldabrück. Finke in Fuldabrück ist geschlossen. Das verkündet ein Schild an der Eingangstür des Möbelhauses. Demnach bleibt das Geschäft „bis zum Abschluss der umfangreichen Baumaßnahmen zu“.

Wann Finke wieder öffnet, erfährt der Kunde nicht. Ein Vertreter der neuen Inhaberfamilie Krieger nannte vor Kurzem Herbst als Zeitpunkt der Wiedereröffnung.

Trotz Teilabrisses des Gebäudes und Umbaus findet am 31. März nochmal der „Flohmarkt mit Herz“ auf dem Parkplatz des Möbelhauses statt. Weitere Termine finden bei Ikea-Kassel statt. Im Herbst – voraussichtlich am 3. Oktober – geht es dann in Fuldabrück weiter, heißt es in einer Mitteilung.

Aufbau für Aussteller am 31. März ist ab 6.30 Uhr, das Standgeld beträgt 8 Euro pro Meter. Wer noch weitere Fragen hat, kann sich melden unter Tel. 0561/ 23 23 5 (Regina Hohmann, Fuldabrück) oder flohmarkt-mit-herz.de. Besucher sind von 9 bis 16 Uhr eingeladen.

Der Eintritt zum Flohmarkt ist frei. Für Besucher steht der Bauhaus-Parkplatz gegenüber von Finke zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung.

So kann man also am kommenden Sonntag neben Bergen von Kies und Erde in alten Sachen stöbern oder auch günstige Schnäppchen erstehen. Auch für Kinder gibt es laut Ankündigung viel zum Stöbern, zum Beispiel Spielsachen aller Art „zu günstigen Preisen“.