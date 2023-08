Flinke Finger und gute Laune

Von: Theresa Novak

Was die Kunden aufs Band packen, zieht Julia Umbach im Akkord über den Scanner. Die Routine bringt die Schnelligkeit, sagt sie. © Theresa Novak

In der neuen Serie „Ein Tag mit...“ stellen wir Berufe vor, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen, Jobs, die kaum jemand kennt, und andere spannende Arbeitsfelder. Los geht’s im Supermarkt.

Fuldabrück – „Ding-dong, bitte zweite Kasse besetzen“, schallt es über Lautsprecher durch den Edeka-Markt Thomas Hofmann in Dörnhagen. In Windeseile stellt Einzelhandelskauffrau Julia Umbach die Kiste mit Nektarinen in der Obstabteilung auf den Boden und eilt zum Kassenbereich. Sie wollte die Früchte gerade verräumen, doch jetzt gibt es Wichtigeres zu tun. Das Schild „Kasse geschlossen“ verschwindet mit einem Handgriff, und dann geht es auch schon in los.

Piep, piep, piep – so schnell, wie die 35-Jährige Spaghetti, Joghurt, Salami, Käse und Schokolade über den Scanner zieht, kommt die Kundin mit dem Einpacken kaum hinterher. „Hätte ich das Obst vorher wiegen müssen?“, fragt sie. Während Umbach mit „Nein, brauchen Sie nicht“ antwortet, fliegen ihre Finger schon über die Tasten und tippen die dreistellige Erkennungsnummer der Äpfel auf dem Band in die Kasse ein.

Von diesen Zahlenkombinationen gibt es etliche – die stellvertretende Marktleiterin weiß sie so gut wie alle auswendig. „Wir haben hier zwar unsere schlaue Liste liegen, wo alles draufsteht“, sagt sie und deutet auf einen Zettel mit Hunderten von Kennziffern. „Aber wenn man nicht suchen muss, geht das Kassieren natürlich schneller.“

Und weil sie so zackig ist, löst sich die lange Schlange an Kasse 2 im Nu auf. Für Schwätzchen mit Kunden hat Umbach währenddessen trotzdem Zeit. „Na, wie geht‘s deinem Mann?“, oder „Was gibt‘s denn bei dir heute zum Abendessen?“, fragt sie und die Kunden antworten durchweg mit einem Lächeln im Gesicht. Schließlich spricht sie da keine Fremden an: Umbach arbeitet seit 16 Jahren in dem Edeka-Markt und kennt fast alle ihre Kunden, viele mit Namen. „Quatschen gehört dazu, gerade auf dem Dorf“, sagt sie.

Übrigens bevorzugt Umbach immer noch die Barzahlung. Mit flinken Fingern fischt sie gerade die 2,37 Euro Wechselgeld für eine Kundin raus, alles läuft wie automatisch ab. „Kartenzahlungen dauern viel länger. Vor allem, wenn jemand mal wieder seine Geheimzahl nicht richtig eingegeben hat“, sagt sie schmunzelnd.

Mittlerweile steht niemand mehr an der Kasse an, Umbach meldet sich ab und geht zurück zur Obst- und Gemüseabteilung. Hier sortiert sie zusammen mit ihrer Kollegin Gabi Ludwig Tomaten mit großen Druckstellen, angeschimmelte Himbeeren und überreife Avocados aus und füllt die Bestände mit frischer Ware wieder auf. „Das machen wir bis zu fünfmal am Tag.“ Das beschädigte Obst und Gemüse kommt gesammelt in einen Einkaufskorb und wird reduziert angeboten, das was nicht mehr verkauft werden kann, wandert in den Pausenraum.

Damit fertig geht es ins Büro. Auf dem Weg fällt ihr eine falsch einsortierte Müslipackung auf. Sie schnappt sie sich im Vorbeigehen und stellt die Packung an den richtigen Platz. Ein paar Marktmeter weiter hängt ein Preisschild schief. „Das sieht ja unordentlich aus“, sagt sie und rückt es gerade. Im Regal mit dem jetzt wieder akkurat angebrachten Schild sind einige Lücken. Julia Umbach rückt schnell die Zewa-Rollen von hinten nach vorne, damit auch hier die Optik wieder stimmt. Zufrieden stemmt sie die Hände in die Hüfte und macht sich weiter auf ihren Weg.

Der ist zwar nicht lang, trotzdem beantwortet sie auf der Strecke noch einige Fragen von Kunden. Wo steht denn das Rapsöl aus der Werbung? Wie viele Mehlsorten sind im Sortiment? Gibt es auch frischen Blattspinat?

Im Büro angekommen, geht es ran an die Schreibtischarbeit. Kassenberichte müssen geschrieben, Wechselgeld gezählt und einsortiert werden. Hier fällt auch auf, wenn es Differenzen gibt. In Anbetracht dessen, was täglich an Geld hin- und hergereicht werde, komme dies selten vor. Die Scheine und Münzen, die sie in die Kassen einsortiert, werden übrigens nicht gezählt, sondern abgewogen. „Das ist weniger fehleranfällig.“

Nach der Büroarbeit steht die erste Pause am Tag an. Vor Kurzem noch hat Umbach sie rauchend verbracht. Jetzt hat sie den Zigaretten abgeschworen und pflückt stattdessen Brombeeren, die hinter dem Markt wachsen. Die süßen Früchte stärken sie während ihres Arbeitstages, denn der ist lang. Die Schicht dauert heute von 9 bis 20 Uhr.

Die Pause ist vorbei, es geht wieder direkt in den Trubel hinein. Umbach verschafft sich kurz einen Überblick im Markt und sieht sofort, wo sie gebraucht wird. „Hier funktioniert ziemlich viel spontan und auf Zuruf. Das gefällt mir und macht den Job abwechslungsreich“, sagt sie und steuert erneut den Kassenbereich an, an dem sich schon wieder eine Schlange gebildet hat. Als es zum zweiten Mal an diesem Tag durch den Markt schallt „Bitte weitere Kasse besetzen“, ist sie schon zur Stelle und legt los. (Theresa Novak)