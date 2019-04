Gerhard Pippert ist Postbote in Fuldabrück und im Dorf überall bekannt

Fuldabrück. Wenn Gerhard Pippert durchs Dorf flitzt, tut er das mit einem Lächeln im Gesicht. Der 55-jährige Lohfeldener ist Postbote und seit 20 Jahren im Fuldabrücker Gebiet unterwegs.

„Ich habe immer gute Laune, und wenn nicht, zeig’ ich das nicht", sagt er. Den Großteil dieser Zeit zu Fuß in Dörnhagen im Oberdorf, seit ein paar Jahren mit dem Auto im Unterdorf und im Ortsteil Dennhausen/Dittershausen.

„Ich liebe meinen Job“, sagt Pippert, „und denke immer positiv“. Das tut er sogar, wenn es zwei Wochen durchregnet oder ihn eine monatelange Hitzewelle täglich auf seiner Tour schwitzen lässt. „Das Wetter ist für mich kein Thema, ich mache mir da keine Gedanken drüber, das bringt sowieso nichts.“ Vielmehr zieht Pippert sich dann eben entsprechend an und freut sich auf den Abend, wenn er sich nach einem langen Arbeitstag bei einem guten Essen entspannen kann.

Manchmal überrascht ihn das Wetter aber auch. „An einem Tag hat es plötzlich angefangen zu schütten, und ich hatte nicht die richtigen Klamotten an“, erinnert er sich. Doch schnell gab es Hilfe von einem Kunden, der ihm kurzerhand eine Regenjacke lieh. „Und wenn ich doch mal nass werde, überleb’ ich das auch.“

Pipperts positive Art bringt ihm aber nicht nur Hilfe bei Wind und Wetter ein, sondern auch einen großen Bekanntheitsgrad im Ort, Kuchen, Plätzchen und selbst gestrickte Socken. „Weil ich die Leute teilweise schon jahrelang kenne, sind Beziehungen entstanden.“ Das geht sogar soweit, dass er manchmal das Haus einer Kundin hütet, wenn sie im Urlaub ist. „Ach, da muss ich nur mal durchlüften und die Jalousien hochziehen, das ist doch kein Akt.“ Pippert wurde auch schon von Kunden auf ihre Hochzeit eingeladen. „Da freue ich mich sehr drüber.“

"Eigentlich wollte ich Koch werden"

Der Lohfeldener hat 1979 mit einer Lehre als Postbote angefangen, seitdem ist er im Job. „Ich wollte eigentlich Koch werden, doch nach der Schule war ich noch zu jung und musste mich umorientieren.“ Seine Berufswahl sei dann reiner Zufall gewesen und habe sich durch einen Bekannten ergeben. Doch für Pippert war es genau die richtige Entscheidung. „Ich bin so hibbelig, zu Hause störe ich immer alle. Bevor man mich sieht, hört man mich, auch im Job. Deshalb passt das ganz gut.“

Als Pippert noch zu Fuß seine Post ausgetragen hat, musste er etwa zwölf Kilometer am Tag laufen. „In der Zeit konnte ich essen, was ich wollte.“ Jetzt macht er seine Tour mit dem Auto, was ihm „auf jeden Fall ein Kilo mehr am Bauch eingebracht hat“. Körperlich anstrengend ist der Job aber trotzdem noch. „Immer rein ins Auto, wieder raus, anhalten, weiterfahren – aber es macht mir ja Spaß.“

Am wichtigsten ist ihm bei seiner täglichen Arbeit, dass „die Kunden ihre Post so erhalten, wie ich sie auch selbst bekommen will“. Wenn der Kunde mal nicht zu Hause ist und ein Paket erwartet, ist das für Pippert nicht immer ein Hindernis. „Ich weiß zum Beispiel, dass derjenige beim Frisör arbeitet oder an einem bestimmten Wochentag immer an einem bestimmten Ort ist – dann fahr ich eben schnell dahin.“

Manchmal versucht er auch, abends nach seiner Tour Pakete ein zweites Mal zuzustellen, vor allem vor Ostern und Weihnachten. „Meistens sind dann Geschenke in den Paketen, die gebraucht werden. Da seh’ ich zu, dass der Kunde seine Sachen bekommt.“

Das alles brachte Pippert im Jahr 2008 sogar den Titel „Postbote des Jahres“ ein. In ganz Deutschland konnte für insgesamt 80.000 Postboten abgestimmt werden, 1000 davon gewannen am Ende den Titel. „Da bin ich stolz drauf.“