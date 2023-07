Fuldabrücks Bürgermeister Lengemann wurde verabschiedet

Von: Theresa Novak

Standing Ovations gab es nach der Abschiedsrede von Dieter Lengemann. © Theresa Novak

Große Worte, viele Emotionen und gute Witze: So lässt sich die Verabschiedung von Fuldabrücks Bürgermeister Dieter Lengemann (SPD) und die Einführung des im März gewählten Bald-Bürgermeisters Andreas Damm (unabhängig) zusammenfassen.

Fuldabrück – Über 350 Weggefährten, Unterstützer und Gäste waren am Donnerstagabend in das Bürgerhaus Kupferkanne in Denn-/Dittershausen gekommen, um Lengemann aus dem Amt zu verabschieden und Damms Einführung und Vereidigung zu feiern.

Der eine geht nach 18 Jahren, der andere kommt für mindestens sechs Jahre. Das war Anlass genug für viele schmissige Reden und Glückwünsche, die die zwei Hauptpersonen des Abends und die Gäste oft zum Lachen brachten.

Andreas Damm (Mitte) ist ab dem 12. Juli Bürgermeister von Fuldabrück und wurde vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung Ingo Landwer (links) vereidigt. © Theresa Novak

Standing Ovations gab es nach Lengemanns Abschiedsrede, in der er auf seine insgesamt 45 Berufsjahre im öffentlichen Dienst und fast 20 Jahre als Rathauschef zurückblickte.

„Jeder Tag als Fulda-brücks Bürgermeister hat mir Freude bereitet. Es war mir eine Ehre, euer Bürgermeister gewesen zu sein.“ Damm hielt eine Einführungsrede kurz. „Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich in Zukunft die Geschicke der Gemeinde leiten werde.“

Dass mit Lengemanns Ruhestand eine Ära zu Ende geht, darin waren sich alle Redner einig. „Du kannst stolz sein, was du für Fulda-brück geleistet hast“, sagte Landrat Andreas Siebert.

Auch die Fuldabrücker Fraktionen verabschiedeten sich vom Rathauschef mit viel Anerkennung. „Wir waren immer gern an deiner Seite“, so SPD-Fraktionsvorsitzender Robert Minkel. Roland Heibert (Grüne): „Du bist ein Fuldabrücker Junge, das hat man immer deutlich gespürt. Danke, dass du für unsere Themen immer offen warst.“ Minkel und Heibert sicherten Andreas Damm ihre Unterstützung zu.

Für Lengemann gab es eine Kapitänsmütze, für Damm eine Pilotenmütze. © Theresa Novak

Ein ganz besonderes Dankeschön hatten die Vorsitzenden der Fuldabrücker Vereinskuratorien vorbereitet und brachten mit ihrem Vortrag den ganzen Saal zum Lachen. Conny Häfner, Gerhard Weideling und Holger Krieger übergaben dem scheidenden Bürgermeister Kapitänsmütze und Steuerrad („du bist jetzt im sicheren Hafen angekommen“) und dem neuen Bürgermeister eine Pilotenmütze samt Luftfahrkarte („falls du Fuldabrück mal nicht findest“) als Anspielung auf Damms bisherige Tätigkeit beim Kampfhubschrauberregiment in Fritzlar.

Insgesamt war der Abend gespickt von Reimen, Witzen und Anekdoten, die dafür sorgten, dass die fast dreistündige Veranstaltung nicht langweilig wurde.

Begleitet wurde der Abend vom Männergesangverein Dörnhagen, der ein Lied passend zum Anlass umgedichtet hatte, und von der Musikschule Söhre Kaufunger Wald in Zusammenarbeit mit Kindern der Hermann-Schafft-Schule.

Lengemann ist noch bis zum 11. Juli im Amt, Andreas Damms erster offizieller Arbeitstag als Bürgermeister der Gemeinde Fuldabrück ist der 12. Juli. (Theresa Novak)