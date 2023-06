Gemeinde im Kreis Kassel setzt Ziegen zur Bekämpfung von gefährlicher Pflanze ein

Von: Theresa Novak

Ziegen fressen Bärenklau für ihr Leben gern, für den Menschen ist die Pflanze hochgefährlich. Das Bild zeigt eine Ziege von Daniela Will aus Fritzlar bei der Arbeit. © Privat

Für den Menschen ist der Riesen-Bärenklau hochgefährlich. Für die Ziegen von Daniela Will aus Haddamar (Fritzlar) ist die Pflanze dagegen ein Leckerbissen.

Fuldabrück – Das macht sich die Gemeinde Fuldabrück jetzt zunutze und setzt die Tiere zur Bekämpfung des Bärenklaus entlang der Fulda in Denn-/Dittershausen ein. „Ziegen sind immun gegen Bärenklau und er schmeckt ihnen auch noch hervorragend“, sagt ihr Ehemann Martin Will. Beim Menschen sieht das ganz anders aus: „Wenn der Saft der Pflanze die Haut berührt, ist sofort der natürliche UV-Filter der Haut zerstört und es entstehen starke Verbrennungen.“

Das kann man sich wie einen ganz schlimmen Sonnenbrand vorstellen. Brandblasen sind nach einer Berührung nicht selten.“ Da die Pflanze für den Menschen so gefährlich sei, müsse eine Ausbreitung sofort gestoppt werden.

Das weiß auch Ralf Schiffner vom Bauamt der Gemeinde Fuldabrück. „Wir bekämpfen Bärenklau deshalb schon immer, auch in anderen Gemeinden wird das gemacht – bisher mit Schutzanzügen, Atemmasken und Spritzmitteln.“ Eine weitere Möglichkeit ist das Abschneiden der Pflanze. „Alles sehr aufwendig und nicht ungefährlich“, sagt Bürgermeister Dieter Lengemann.

24 Tiere sind in der Gemeinde im Kreis Kassel im Einsatz

Ralf Schiffner vom Bauhof der Gemeinde Fuldabrück hat den Kontakt zu Daniela Will und ihren Ziegen hergestellt. Seit Kurzem sind die Tiere nun in Denn-/Dittershausen an der Fulda im Einsatz. © Theresa Novak

Wenn Max, Moritz, Brauni und Schlappi – jede Ziege hat einen Namen – Appetit haben, wird das Bärenklau-Problem auf den ersten Blick recht schnell behoben. Für 5,5 Hektar Fläche in Fuldabrück plant Will etwa vier Wochen ein, in denen ihre Ziegen fressen, fressen, fressen.

24 Tiere sind in der Gemeinde im Einsatz, insgesamt besitzt Will 70 Alt- und 50 Jungtiere. Die Ziegen waren bisher nur in einigen Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis im Einsatz, im Kreis Kassel ist Fuldabrück die erste Gemeinde, in der die Tiere von Daniela Will den Bärenklau bekämpfen.

Wenn die Ziegen ihre Arbeit in Fuldabrück erledigt haben, müssen sie aber noch einmal wiederkommen. „Manchmal reichen zwei Beweidungen im Jahr, manchmal müssen die Tiere aber auch viermal anrücken“, erklärt Will. Aber auch dann sei der Bärenklau nicht für immer weg.

Ziegenhof Ems-Aue: Hofladen und Tierauffangstation

„Das dauert jahrelang. In einem Gebiet, in dem wir vor fünf Jahren mit der Arbeit begonnen haben, haben wir den Bärenklaubestand von 7000 Quadratmeter auf 500 dezimiert. Das ist schon ein Erfolg.“ Laut Familie Will ist es noch gar nicht so lange bekannt, dass Ziegen bei der Bekämpfung von Bärenklau eingesetzt werden können.

Wills bieten den Service mit ihrem Ziegenhof Ems-Aue seit 2020 an. Dort betreiben sie einen Hofladen und sind Tierauffangstation. (Theresa Novak)

