Gerhard Meil hat mit „Dennhausen im Wandel“ ein neues Buch geschrieben

Fuldabrück

Stöbert gerne in der Ortsgeschichte: Gerhard Meil zeigt das reich bebilderte Buch „Dennhausen im Wandel", das am Dienstag vorgestellt wird.

Zwei sind bereits erschienen, das nächste ist nun dran: Die Rede ist vom dritten Buch, das Gerhard Mail über seine Heimat geschrieben hat. Nachdem sich der 74-Jährige in den vergangenen Jahren den Fuldabrücker Ortsteilen Dörnhagen und Bergshausen gewidmet hatte, stand jetzt Dennhausen auf der Agenda.

Fuldabrück – Damit sei die Reihe komplett, freut sich Meil. Denn auch über Dittershausen ist eines erschienen, im Jahr 2018 von Rolf Mell.

Mit „Dennhausen im Wandel“ werden die Leser auf 290 Seiten anhand historischer Bilder, von Heuernten und Hochzeitszügen, vom Kartoffeldämpfen und Kirmesfeiern, und vielen Informationen durch die Geschichte des Orts geführt. Rund 600 Fotos, historische Ansichtskarten und Karten sowie Zeichnungen, auch von Heinz Rininsland, lassen vergangene Zeiten lebendig werden.

Meil, der lange im Heimat- und Geschichtsverein Mitglied und Vorsitzender war, spannt einen Bogen von der Frühzeit über den Dreißigjährigen Krieg bis in die 1960er-Jahre. Er blickt auf die Veränderungen, die die Industrialisierung mit sich gebracht hat, etwa neue Berufe wie den Schlosser oder Maschinisten, und unter dem Titel „Dennhausen unter dem Hakenkreuz“ auf die Nazi-Jahre.

Den Schwerpunkt habe er auf die Zeit vom 18. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts gelegt, erklärt Meil, der drei Jahre an dem Buch gearbeitet hat. Damit hat seines einen anderen Fokus als das Buch von Adam Hilgenberg von 1992, der vor allem auf Dennhausen vom 15. bis 17. Jahrhundert blickte.

Für seine Recherchen hat Meil Archive durchleuchtet und vor allem alte Kirchenbücher analysiert, die ein Fundus an Informationen sind. So erfahren die Leser beispielsweise, dass 1639, so das Ergebnis einer Volkszählung, nur elf Familien im Ort lebten, oder wer an Cholera, Diphtherie oder einem „Schlagfuß“ starb. „Das ist ein Schlaganfall“, erklärt Meil und ergänzt, dass es in den Jahren 1830 bis 1950 üblich gewesen sei, in den Kirchenbüchern auch die Todesursachen zu benennen.

Meil erzählt vor allem Haus- und Familiengeschichten, „in denen sich Alteingesessene wiederfinden“. Anhand alter und neuer Fotos sind die Häuser im Wandel der Zeit erfasst. Stammbäume zeigen, wer dort lebte, was sie arbeiteten und wie alt sie wurden. Er stellt typisches Handwerk in Dennhausen wie den Leineweber, Stellmacher, Hausschlachter oder Zimmermann vor und dokumentiert, wer es ausübte.

Außerdem erzählt er von bekannten Persönlichkeiten. Darunter die Bezirkshebamme Martha Icke, die ab 1924 im Ort tätig war: „Sie hat 1400 Hausgeburten betreut, 414 in Dennhausen“ schildert Meil, der auch ihn auf die Welt geholt wurde.

Für den gebürtigen Dörnhagener der mit seiner Frau Sonja drei Kinder und fünf Enkel hat, sind Geschichte und Ahnenforschung, die er bereits für viele im Ort betrieben hat, Steckenpferde. Der eigene Stammbaum machte den Anfang: Er reiche bis ins Jahr 1612 zurück. „Das hat mich neugierig gemacht“, sagt Meil, der bis zum Ruhestand als Vertriebsmarketingleiter bei B. Braun tätig war.

Herausgegeben wird sein Buch „Dennhausen im Wandel“ von der Gemeinde Fulda- brück. Bürgermeister Dieter Lengemann freut sich, „dass das Buch die Reihe über die Ortsteile vollendet“. Nachdem der Heimat- und Geschichtsverein sich aufgelöst habe, sei die Gemeinde gerne als Herausgeber eingesprungen.

Am Dienstag, 20. Juni, stellt Gerhard Meil sein Buch ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Kupferkanne in Dennhausen/Dittershausen vor. Es kostet 20 Euro. Danach ist es im Rathaus, im Bürgerhaus und in der Fulda Apotheke zu erwerben. (Helga Kristina Kothe)