Peter Mangold war fast 40 Jahre Jugendpfleger: „Unterstützungsbedarf ist heute größer“

Fuldabrücker geht nach 37 Jahren in den Ruhestand

Fotos aus fast vier Jahrzehnten Berufsleben: Fuldabrücks Jugendpfleger Peter Mangold blickt gern auf die Zeit mit Ferienfreizeiten in Frankreich, Jugendclub-Leben, Videoprojekten und Fußballturnieren zurück.

Er betreute jahrzehntelang die Fuldabrücker Jugendclubs, stand dort regelmäßig zusammen mit Jugendlichen am Kicker, hat zahlreiche Videoprojekte geplant und umgesetzt und war fast zwanzig Mal mit Jugendlichen auf Freizeitfahrten in Südfrankreich. Wenn Fuldabrücks Jugendpfleger Peter Mangold am 31. Mai offiziell seinen letzten Arbeitstag hat, geht nicht nur für ihn eine Ära zu Ende – sondern auch für mehrere Generationen von jungen und heute nicht mehr ganz so jungen Menschen aller Fuldabrücker Ortsteile.

Fuldabrück – Mangold hat seinen Job 37 Jahre lang „immer mit Herzblut gemacht. Ich konnte mir meine Leidenschaft am Beruf die ganze Zeit über erhalten, auch, wenn sich natürlich in dieser Spanne vieles verändert hat“, sagt der 66-Jährige. Die ganze Gesellschaft sei eine andere als früher, das spiegele sich natürlich auch in den Jugendlichen wider. „Das ist spannend, aber man muss auch die Bereitschaft dazu haben, sich als Jugendpfleger immer wieder anzupassen.“

Als Beispiel für eine wesentliche Veränderung nennt Mangold, dass der Unterstützungsbedarf der Jugendlichen heute viel höher sei, als früher. „Weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, ist auch der Orientierungsbedarf stärker.“

Bei der Gemeinde Fuldabrück als Jugendpfleger angefangen hat Mangold im Alter von 29 Jahren. „Heute betreue ich schon teilweise die Kinder der damaligen Jugendlichen“, sagt er und lacht. „Die damals 18-Jährigen sind heute 55.“

Und die haben ihren Jugendpfleger auch nach all der langen Zeit nicht vergessen. Das hat zum Beispiel das jüngste Ehemaligentreffen des Jugendclubs Dörnhagen gezeigt. „Das ist das letzte Ehemaligentreffen gewesen“, sagt Mangold. „Es war sehr gut besucht.“ Der Abschied von Mangold war natürlich auch dort großes Thema in Gesprächen unter den früheren Jugendclub-Besuchern. „Peter, wir werden dich sehr vermissen“, hörte man aus allen Ecken.

Die Organisation und Betreuung der drei Clubs – es gibt einen gemeindlichen in jedem Fuldabrücker Ortsteil – war ein großer Teil von Mangolds Arbeit. „Wir haben damit ein wichtiges Angebot für die Jugendlichen geschaffen“, sagt er. „Die Clubs waren und sind immer noch ein Treffpunkt, wo man kickern, Musik hören, sich unterhalten oder einfach nur abhängen kann. Und das in einem geschützten Raum, ohne die jungen Menschen überzupädagogisieren.“

Grundsätzlich sei Jugendarbeit elementar. „Wenn zu wenig in die Jugendlichen investiert wird, verlieren wir sie und damit wichtiges Potenzial für die Zukunft. Wenn sich Jugendliche angenommen fühlen, ihre Freundschaften festigen können und eine gute Jugend in der Gemeinde verleben, ist die Chance viel höher, dass sie auch im Erwachsenenalter in ihrem Ort wohnen bleiben wollen oder zumindest in die Nähe ziehen.“

Wenn Mangold nun nach fast vier Jahrzehnten Jugendarbeit in den Ruhestand geht, will er „endlich mal ausreichend Zeit“ für seine Frau haben, reisen und sich viel draußen aufhalten. „Ich muss nach langer Zeit den Großteil meiner Energie nicht in meine Arbeit stecken. Das wird eine ganz neue Erfahrung.“

Sein Rezept für den guten Zugang, den er immer zu den Jugendlichen hatte, beschreibt er so: „Man muss bei jeder Person bei null anfangen, jeden möglichst so nehmen, wie er ist und eine professionelle Distanz wahren. Jede Generation ist anders, man darf da nicht immer vergleichen und sollte sich auf neue Leute neu einstellen.“

Damit das seiner Nachfolgerin, der 35-jährigen Sonja Wahlert, ebenfalls gut gelingen wird, hat er sie in den vergangenen Wochen eingearbeitet. „Sie wird ihren eigenen Weg gehen und ich hoffe, eine genauso große Leidenschaft für den Job entwickeln, wie ich es getan hab.“ (Theresa Novak)