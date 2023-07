Helfer üben 50 Meter über der Fulda

Von: Tanja Temme

Teilen

Für Isabelle Gobrecht geht es nun 50 Meter in die Tiefe: Die 24-Jährige ist die einzige Frau der Höhenrettungsgruppe. © Tanja Temme

Wann immer ein Mensch oder Tier in gewaltiger Höhe oder eben auch Tiefe in Gefahr ist, sind Höhenretter gefragt. Eine solche Einheit gibt es seit Kurzem auch in Stadt und Landkreis Kassel. Ab 2024 soll sie einsatzbereit sein. Am Samstag übte die Höhenrettungsgruppe in schwindelerregender Höhe auf der Bergshäuser Brücke. Aus 50 Metern Höhe wurde dort ein vermeintlich Verletzter gerettet – eine Szenerie hoch oben über der Fulda, die atemraubende Eindrücke mit sich brachte.

Fuldabrück – „Vergangenes Jahr haben wir in Stadt und Landkreis Kassel nach Feuerwehrleuten gesucht, die in der Höhenrettungsgruppe mitarbeiten wollen“, erklärte Erik Lindard, der als Ausbilder tätig ist. 32 hätten sich schließlich gemeldet, von denen nun die Hälfte dabei sei. Ganze zwei Wochen wurden die Höhenretter im Frühjahr ausgebildet. Die Rettungsübung an der Bergshäuser Brücke sei als eine Art Fortbildung zu verstehen, erklärte Markus Itter von der Berufsfeuerwehr Kassel, der ebenso die Ausbildung betreut.

Wurden im Ernstfall bislang Höhenretter aus Wiesbaden in die Kasseler Region geholt, so wird das in einem halben Jahr anders sein: „Wann immer ein Leben in Gefahr ist – ob auf Windrädern, Gebäuden oder Kränen etwa – dann sind wir zur Stelle“, erklärte Lindard. Bis 240 Meter könnten sie in der Höhe oder auch in der Tiefe Rettungsaktionen vornehmen. Wie wichtig die Einheit ist, machten die beiden Ausbilder an einer Zahl fest: „Laut Statistik gibt es rund 30 Einsätze in unserem Bereich jährlich“, berichteten sie. Damit alles glatt laufe, müssten sie zudem jährlich mehr als 70 Stunden an verschiedenen Objekten üben. Beispiel: Kürzlich hätten sie eine Person aus einem 70 Meter tiefen Schacht geholt. Da an der rund 60 Jahre alten Autobahnbrücke häufig Instandsetzungsarbeiten stattfinden, könnte sich auch dort einmal ein Unfall ereignen. Das war unter anderem Grund dafür, dass sich die Verantwortlichen für diesen besonderen Trainingsort entschieden hatten. In zwei Durchgängen hatte der Trupp die Übung vollzogen, bei der simuliert wurde, dass ein Arbeiter auf mittlerer Höhe über der Fulda eine Verletzung am Bein hat, sich also von dort nicht mehr wegbewegen konnte. Gesichert mit einer Vielzahl von Seilen machte sich als erstes Isabelle Gobrecht mit einer Trage auf den Weg nach unten: „Auch wenn wir sehr gut ausgebildet sind und jeder Griff sitzt, so ist der Moment, wenn man nur noch vom Seil gesichert ist, schon aufregend“, sagte die 24-Jährige aus Helmarshausen.

Während sie von ihrem Team langsam nach unten befördert wurde, konnte man hören, wie sie Zahlen durchgab, eins, zwei oder drei sagte. „Wir sind über Funk miteinander verbunden – mit der Zahl gibt sie an, wie schnell wir sie herablassen sollen“, sagte Lindard.

Auf mittlerer Höhe ankommen, nahm Gobrecht den Verletzten auf und beförderte ihn weiter hinunter zur Fulda, wo die DLRG mit einem Rettungsboot wartete. Auch dieses sei eine Situation, die trainiert werden müsse, da das sich bewegende Boot auch eine Herausforderung sei, so Lindard. 19 Mitglieder der Gruppe stammen aus Freiwilligen Feuerwehren, 13 gehören der Berufsfeuerwehr Kassel an. Gobrecht ist die einzige Frau. (Tanja Temme)