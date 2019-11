HNA-Mobil macht Halt in Fuldabrück 

Die HNA-Redakteure reisen durch den Altkreis Kassel. Der nächste Stopp ist Fuldabrück.

Was bewegt Sie, wo gibt es Probleme in Ihrem Ort, was können wir bei der Berichterstattung besser machen? Das sind die Fragen, über die wir mit Ihnen sprechen wollen.

Am besten lassen sich diese Fragen bei einem netten Plausch in oder vor unserem blauen HNA-Mobil klären. Das parkt am Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Neukauf Hofmann am Glockenhofsweg in Dörnhagen.

Vor Ort sind die Redakteurinnen Valerie Schaub und Lara Thiele, um Ihre Fragen zu beantworten und Anregungen entgegenzunehmen. Ein Abonnement wollen wir Ihnen nicht verkaufen, auf Wunsch vermitteln wir Sie dafür gerne an einen Servicemitarbeiter.