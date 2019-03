Gründer der Kneipe Hot Legs eröffnet Biergarten in Fuldabrück

Ostern geht es los

+ © Theresa Novak Bald geht der Betrieb los: Jutta Hoppe und Tom Liebehenz aus Kassel haben noch viel Arbeit vor sich, bevor es im Biergarten an Ostern losgeht. Einiges ist aber auch schon geschafft. © Theresa Novak

In der Kasseler Kneipenszene ist er als Gründer des Hot Legs an der Friedrich-Ebert-Straße bekannt. Nun eröffnet Tom Liebehenz einen Biergarten am Radweg R1 an der Fulda.