Brand in Fuldabrück: Mann stirbt - Ehefrau wird schwer verletzt

Von: Alia Diana Shuhaiber

Einsatz für die Feuerwehr in Fuldabrück - in einem Reihenhaus war ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bei einem Wohnhausbrand im Kreis Kassel stirbt ein Mann, seine Ehefrau wird schwer verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Fuldabrück – Ein tragisches Unglück hat sich am Freitagnachmittag im Fuldabrücker Ortsteil Bergshausen im Kreis Kassel ereignet. Bei einem Brand in einem Reihenhaus ist ein 87-jähriger Mann gestorben, seine 81 Jahre alte Ehefrau wurde in dem Feuer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Frau wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer in dem Haus an der Straße „Kurze Hecke“ in Bergshausen am Nachmittag gegen 15.15 Uhr aus. Wie es zu dem Brand kommen konnte, dazu konnte die Polizei am Freitagabend noch keine Angaben machen. Die Ursache des Feuers sei bislang ungeklärt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe sich der Brand auf ein Zimmer in dem Reihenhaus begrenzt. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. (alh)

