Kirchenasyl in Fuldabrück war letzte Hoffnung für Familie

Von: Michaela Pflug

Kirchen können Schutzraum für Geflüchtete sein: Immer wieder gewähren Gemeinden auch im Landkreis Kassel Kirchenasyl. Diesen atmosphärischen Schnappschuss hat Leser Uwe Schmidt in Espenau geschossen. © Uwe Schmidt/nh

Heute vor 40 Jahren stürzte sich ein Flüchtling in Berlin aus Angst vor der Abschiebung in den Tod. Dieses Ereignis gilt als Auslöser des Kirchenasyls in Deutschland.

Fuldabrück – Bis heute wird Kirchenasyl als Ultima Ratio von vielen Kirchen gegeben, wenn die Abschiebung droht und dem Asylsuchenden Gefahr für Leib und Leben droht – auch in der Stadt und im Landkreis Kassel. Momentan gewähren vier Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck in Stadt und Landkreis sechs Personen Kirchenasyl, sagt Sprecherin Anja Behrens.

Diese sind in den allermeisten Fällen stille Asyle, das heißt, der Aufenthaltsort ist den Behörden bekannt, die Gemeinden aber treten nicht an die Öffentlichkeit. So war es auch im Fall einer Familie, die 2021 neun Monate in einem Gemeindehaus in Fuldabrück wohnte.

Für sie eingesetzt hat sich Helga Gustke. „Ich habe mich seit 2015 in der Flüchtlingsarbeit engagiert, ich wollte diesen Menschen in Not einfach helfen“. Dabei lernt sie eine Familie kennen, die zur irakischen Minderheit der Jesiden gehört. Sie war geflüchtet, nachdem 2014 die Terrororganisation „Islamischer Staat“ in ihrem Dorf auftauchte, begann Menschen zu erschießen und Häuser zu zerstören. Einem Teil der Familie gelang die Flucht nach Deutschland, sie stellten einen Asylantrag und wurden in Fuldabrück untergebracht. Dort trafen sie auf Gustke. Sie verstanden sich gut, eine freundschaftliche Beziehung entstand.

Während der Flucht waren Teile der Familie getrennt worden. Einer der Brüder gelangte mit seiner Frau und seinem Sohn nur bis nach Bulgarien, von dort ging es nach Rumänien und zurück. Es seien furchtbare Zustände gewesen, die Familie hätte dort im Gefängnis gesessen, sagt Gustke. „Sie berichteten, dass sie mit 20 Leuten in einem Raum saßen, es nichts zu essen und keine sanitären Anlagen gab.“ Irgendwann entkamen sie, inzwischen zu viert, und flüchteten nach Deutschland. Da sie aber in Bulgarien erstmals einen Asylantrag gestellt hatten, sollten sie gemäß des Dublin- III-Verfahrens zurück.

Der Rest der Familie sei auf sie zugekommen, habe um Hilfe gebeten. Da sie sich lange in der Kirche engagiert hatte und das Konzept des Kirchenasyls kannte, wandte Gustke sich an ihre Gemeinde. Der Kirchenvorstand entschied, Kirchenasyl zu gewähren. Untergebracht werden sollte die Familie in einem Gemeindehaus. „Wir besorgten dann schnell Möbel und Geschirr, eine Möglichkeit zum Duschen“. Ein Spendenkonto wurde eröffnet, um Ernährung und Versorgung zu garantieren. Die Kirche leistete juristischen und diakonischen Beistand.

Es folgte eine schwierige Zeit für die Familie und Gustke, ihre Hauptansprechpartnerin. Die Erfahrungen von Vertreibung und Flucht und die Isolation setzten der Familie zu, sorgten für Angst und Misstrauen. Gustke hatte ein Handy neben dem Bett liegen, um immer erreichbar zu sein. „Sie hatten etwa Angst, wenn Kinder an der Scheibe geklopft haben oder Erwachsene ins Gemeindehaus wollten“. Gleichzeitig durften die das Gelände nicht verlassen. Mit Deutschunterricht und Besuchen versuchte man, die Monotonie zu durchbrechen.

Die Pandemieregeln erschwerten das jedoch deutlich. Die Kommunikation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zog sich hin. Doch schließlich konnte ein neuer Asylantrag gestellt werden. Die inzwischen fünfköpfige Familie lebt nun in Wolfhagen. Wie lange ist allerdings unklar, der Asylantrag wurde abgelehnt, die Familie wird geduldet. Aktuell schiebt die Bundesregierung nur wenige Menschen in den Irak ab. Es werden Menschenrechtsverletzungen durch staatliche Stellen, keine umfassende Gewährleistung von Grundfreiheiten und Diskriminierung durch Minderheiten bemängelt.

Also kein Happy End. Trotzdem würde Gustke wieder helfen: „Es war sehr schwer, ich bin an meine Grenzen gekommen. Doch es war richtig. Sie waren für mich fast wie eine Familie und da hilft man sich.“

431 Fälle von Kirchenasyl aktuell Schätzungsweise 431 aktive Kirchenasyle mit mindestens 655 Personen, davon etwa 136 Kinder, gibt es im August laut der ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl in der Kirche“ (BAG Asyl). 405 sind sogenannte Dublin-Fälle, das heißt, eigentlich ist nicht Deutschland zuständig. 2023 wurden bereits 285 Kirchenasyle beendet. Kirchenasyl findet in einer rechtlichen Grauzone statt. „Kirchenasyl hat eine lange Tradition, nach der ein heiliger Raum besonderen Schutz gibt“, erklärt Anja Behrens, Sprecherin der Landeskirche. „Heute bieten Gemeinden nach sorgfältiger Abwägung Kirchenasyl als letzten Versuch an, damit Schutzbegehren von Geflüchteten erneut gründlich geprüft werden.“ Die Betroffenen sind währenddessen vor Abschiebung in aller Regel sicher. Räumungen sind äußerst ungewöhnlich, da die Behörden den Schutzraum in Kirchengemeinden respektieren, teilt die BAG Asyl mit. „Das Kirchenasyl bedeutet nicht, dass Menschen vor den Behörden versteckt würden – der Aufenthalt der betreffenden Person in kirchlichen Räumen wird dem Bundesamt für Migration und Flucht mitgeteilt. Die Diakonie berät Gemeinden, die Kirchenasyl anbieten wollen.“, ergänzt Behrens.