Kontaktkreis Traumkinder kümmert sich um Familien, die ein Kind verloren haben

Fuldabrück – Etwa 30 Prozent der Frühschwangerschaften enden in einer Fehlgeburt. Viele Frauen können dieses Schicksal allein nicht verarbeiten. Für diese Betroffenen gibt es in Fuldabrück den Kontaktkreis Traumkinder.

Für Eltern gibt es nichts Schlimmeres, als ihr Kind zu verlieren. Ein solches Ereignis hinterlässt in den Herzen oft Spuren, die die meisten Eltern für ihr ganzes Leben verändert. Selbst wenn sich Monate oder Jahre später wieder Nachwuchs ankündigt, bleibt die Angst, auch dieses Kind zu verlieren. Für betroffene Familien, die ein oder mehrere Kinder durch eine Fehl- oder Totgeburt oder kurz nach der Geburt verloren haben, gibt es in Fuldabrück den Kontaktkreis Traumkinder.

Einmal im Monat treffen sich trauernde Eltern im Gemeindezentrum in Bergshausen, um ihre Erfahrungen miteinander auszutauschen. „In der eigenen Familie und im Freundeskreis fehlt es oft an Verständnis für die von den Betroffenen empfundene Trauer“, sagt Petra Eckhard, die seit 2015 Leiterin der Gruppe ist.

Dabei sei es egal, in welchem Stadium die Frau ihr Kind verloren hat, sagt sie. Oft müsse noch nach Jahren Trauerarbeit geleistet werden, um die Seele zu heilen. „Manchmal wird die Trauer nicht verarbeitet, sondern verdrängt“, sagt Eckhard und spricht dabei aus eigener Erfahrung.

Auch sie hat ihr erstes Kind in der elften Schwangerschaftswoche verloren. „Ich war damals schon 40 und das Kind ist durch Kinderwunschbehandlung entstanden“, berichtet sie. Mit dem Kind sei für sie und ihren Mann auch die Hoffnung gestorben, jemals Eltern zu werden. Umso glücklicher war das Ehepaar, als Petra Eckhard ein Jahr später auf natürliche Weise schwanger wurde und einen gesunden Jungen zur Welt brachte. „Er ist unser Wunderkind“, sagt die heute 53-Jährige.

Erst Jahre später, während einer Mutter-Kind-Kur, wurde ihr klar, dass sie sich nicht genügend Zeit für die Trauer genommen hatte. So kam sie im Februar 2009 zum Kontaktkreis Traumkinder, wo sie auf Geborgenheit und Verständnis stieß. „Die Gruppe war das Beste, was ich machen konnte“, sagt sie. Hier erkannte sie, dass sie nicht alleine betroffen ist. Dies sei auch die wichtigste Erkenntnis für die anderen Eltern, die aus ganz Nordhessen zu den monatlichen Treffen kommen.

Die meisten verlassen die Gruppe dann wieder, wenn sie erneut ein Kind erwarten oder Frieden geschlossen haben. Petra Eckhard hat im Laufe der Jahre von vielen schlimmen Schicksalen erfahren, allerdings berührte sie das einer Zwillingsmutter, die ihre beiden Mädchen in der 29. Schwangerschaftswoche verloren hat, ganz besonders. „Sie hat ihren ungeborenen Kindern jeden Abend vorgelesen und das auch nach dem Verlust beibehalten“, berichtet sie.

Jedes Jahr am Volkstrauertag veranstaltet die Gruppe einen Gottesdienst in Erinnerung an ihre Traumkinder. „Wir haben zwar unsere Kinder verloren, aber vergessen werden wir sie nie“, sagt Petra Eckhard.