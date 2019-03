Eine Familie, eine Idee und ganz viel Wein: Bergshäuser haben Weinstube eröffnet

Geschäftsidee kam aus einer "Weinlaune" heraus

+ © Theresa Novak Arbeiten gern zusammen: Die Spenglers haben eine Weinstube in Bergshausen eröffnet. Mit dabei sind Andrea (von links), Jonas, Katrin und Otto Spengler. © Theresa Novak

In dieser Familie ziehen alle an einem Strang: Die Spenglers haben vor Kurzem „Spenglers Weinstube“ an der Kasseler Straße im Fuldabrücker Ortsteil Bergshausen eröffnet.