In Bankfiliale in Dennhausen können keine Überweisungen mehr getätigt werden

Früher Anlaufstelle für Kunden, die ihre Überweisungsträger loswerden wollten: In der Raiffeisen-Filiale an der Hauptstraße in Dennhausen kann man zwar weiterhin Geld abheben und Kontoauszüge holen, allerdings keine Überweisungen mehr tätigen.

In der Raiffeisen-Filiale an der Hauptstraße in Fuldabrück-Dennhausen können keine Überweisungen mehr getätigt werden - diese müssen nun nach Oberzwehren gebracht werden. Das verärgert die Kunden.

Freitagmorgen gegen 9 Uhr in Fuldabrück-Dennhausen: Ein älterer Mann betritt die Bankfiliale an der Hauptstraße mit mehreren Überweisungsträgern in der Hand. Kurze Zeit später kommt er sichtlich verärgert wieder heraus – seine Überweisungen ist er nicht losgeworden.

„Das kann ja wohl nicht wahr sein“, sagt der Fuldabrücker. „Wie sollen Leute ohne Auto jetzt ihre Überweisungen tätigen? Das ist wirklich der Hammer, man sollte eigentlich sofort die Bank wechseln.“

Ein Blick in die Filiale zeigt: Der Briefschlitz, in den die Kunden sonst ihre Post werfen konnten, ist plötzlich zugeklebt. „Nächster Briefkasten für Bankpost in Oberzwehren, Altenbaunaer Str. 111“, ist an dieser Stelle zu lesen. Diese Adresse ist etwa acht Kilometer entfernt, die Strecke also zu Fuß nicht zurückzulegen.

In anderen Filialen gibt es weiterhin Briefkästen

In den anderen Filialen in Fuldabrück gibt es weiterhin Briefkästen, in die auch Überweisungen geworfen werden können – zum Beispiel in Dörnhagen. Diese Filiale gehört allerdings zur VR Partner Bank Chattengau, die Filiale an der Hauptstraße in Dennhausen gehört zur Volksbank Kassel Göttingen. Ebenfalls weiterhin Briefkästen gibt es in den Filialen, die zur Raiffeisenbank Baunatal gehören: Das sind die Geschäftsstellen in Baunatal, Schauenburg, Helsa, Kaufungen, Lohfelden, Nieste und Söhrewald.

+ Der Briefkasten ist zu: Kunden werden in der Filiale in Dennhausen darüber informiert, dass sie nach Oberzwehren fahren müssen. © Theresa Novak

Den Volksbankkunden in Dennhausen hilft das aber nichts – sie können ihre Überweisungen nur in den Filialen abgeben, die zur Volksbank Kassel Göttingen gehören, erklärt Peter Mühlhaus, stellvertretender Bereichsleiter Marketing auf HNA-Anfrage. „Ich kann den Ärger der Kunden natürlich verstehen, doch es gibt keine andere Lösung.“ Er erklärt auch, warum die Briefkästen in der Filiale in Dennhausen und auch Trendelburg-Deisel und Kassel-Niederzwehren geschlossen sind: „Das sind alles Selbstbedienungs-Filialen.“ Kunden können dort also nur an den Automaten Geld und Kontoauszüge holen.

Rat: Überweisungen per Post an Hauptfiliale schicken

„Wenn jemand einen Beratungstermin wünscht, kann dieser organisiert werden.“ Man wisse aber nie, wann solch ein Termin ansteht. Und das bedeute, dass Überweisungen, die in den Briefkasten geworfen werden, unter Umständen länger nicht abgeholt und somit auch nicht ausgeführt werden. „Wir können uns so nicht an die rechtlichen Vorgaben halten, Überweisungen müssen in der Regel am nächsten Tag bearbeitet werden“, sagt Mühlhaus. Die Briefkästen von Mitarbeitern regelmäßig ausleeren zu lassen, sei nicht möglich. „Das wäre ein enormer Kostenaufwand.“

Mühlhaus rät Kunden, ihre Überweisungen per Post an die Hauptzentrale zu schicken. „Stecken Sie die Träger in einen Briefumschlag und schreiben Sie die Adresse Rudolf-Schwander-Straße 1 drauf.“ Und die Briefmarke? Die müssen die Kunden natürlich selbst bezahlen.