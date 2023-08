Los geht es in Dörnhagen: Protest-Radtour gegen die neue Bergshäuser Brücke

Von: Boris Naumann

Die Bürgerinitiative „Keine Autobahnbrücke durch den Söhrewald“ lädt zu einer Protest-Radtour ein. © Boris Naumann

Sie wollen verhindern, dass die Bergshäuser Brücke durch den Söhrewald verläuft. Eine Fuldabrücker Bürgerinitiative lädt für Sonntag, 27. August, zu einer Protest-Radtour ein.

Fuldabrück – Die Anfang Juni neu gegründete Bürgerinitiative „Keine Autobahnbrücke durch den Söhrewald“ (HNA berichtete) plant für Sonntag, 27. August, eine Rad-Tour mit Start in Dörnhagen durch die Ortsteile Fuldabrücks bis hin zum geplanten Baufeld der neuen Brücke an der Sperre Siedlung.

Los geht es um 14 Uhr am Dorfplatz in Dörnhagen, An der Kirche 3. Weitere Stationen sind um 14.45 Uhr die Eisdiele in Dennhausen, um 15.15 Uhr die Gaststätte Käpt’n Tom an der Hauptstraße, um 15.45 Uhr die Schranke zum Reiterhof Gut Freienhagen und um 16 Uhr die Sperre Siedlung an der Uferstraße. Dort soll es dann auch eine Kundgebung geben.

Eingeladen sind alle Interessierten – ob klein oder groß. „Wir planen einen bunten Protest und freuen uns über alle Teilnehmer“, erklärt die BI. „Kommt mit euren Fahrrädern, Warnwesten, Plakaten, Trillerpfeifen und Klingeln. Nicht-Radler können sich um 16 Uhr direkt an der Sperre Siedlung zur Kundgebung einfinden.“

Die Bürgerinitiative kritisiert vor allen die Naturzerstörung im Söhrewald, die mit dem Bau der neuen Autobahnbrücke mitsamt der Verschiebung des Süd-Kreuzes um rund 700 Meter nach Süden einhergehen würde. „28 Fußballfelder Wald würden vernichtet werden – und das mitten im europäischen Vogelschutzgebiet“, sagt die BI. Thema ist auch die erwartbare Mehrbelastung anderer Ortsteile durch Lärm und Verkehr wie Dennhausen oder die Sperre Siedlung – vor allem auch während der mehrjährigen Bauzeit.

„Wir wollen viele Menschen grundsätzlich über das Bauvorhaben informieren und mobilisieren, selbst tätig zu werden und eine persönliche Einwendung gegen das Bauprojekt zu formulieren.“ Das Planfeststellungsverfahren für den Neubau der Bergshäuser Brücke mit Auslegung der Pläne und öffentlicher Beteiligung wird voraussichtlich Ende September/Anfang Oktober beginnen.

Die Bürgerinitiative „Keine Autobahnbrücke durch den Söhrewald“ zählt inzwischen 200 Mitglieder.

