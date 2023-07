Nach 18 Jahren ist für Dieter Lengemann jetzt Schluss

Von: Theresa Novak

18 Jahre lang war Dieter Lengemann Chef im Rathaus: Heute ist sein letzter Arbeitstag. Das Steuerrad hing während seiner Amtszeit im Büro, es war ein Geschenk von der Vorsitzenden des Kuratoriums der Denn- und Dittershäuser Vereine. © theresa novak

Fuldabrücks Bürgermeister Lengemann hat seinen letzten Arbeitstag und blickt zurück.

Fuldabrück – Die letzten Tage als Bürgermeister der Gemeinde Fuldabrück ruhig angehen lassen, sich zurücklehnen und seelisch auf den Ruhestand vorbereiten? „Das ist nicht mein Stil“, sagt Dieter Lengemann (SPD) und lacht. Deshalb hat er auch heute, an seinem allerletzten Arbeitstag, noch bis in den Nachmittag hinein Termine.

Das beschreibt gut, was viele Weggefährten und Kollegen über den 64-Jährigen sagen, der 18 Jahre Bürgermeister in Fuldabrück war: Lengemann ist jemand, der es mag, wenn viel los ist. Jetzt ist sein Berufsleben zu Ende, ab morgen sitzt sein Nachfolger Andreas Damm (unabhängig) für mindestens sechs Jahre auf dem Chefsessel im Rathaus.

Als Lengemann 2005 gewählt wurde, ließ er 27 Jahre Arbeit beim Landkreis Kassel hinter sich. „Die Erfahrung, die ich dort gesammelt habe, hat mir für meine damals neue Aufgabe sehr geholfen“, sagt er. Verwaltungsarbeit habe ihn immer interessiert „und mir wirklich Freude gemacht“.

Zweimal wurde er wiedergewählt, jetzt soll aber Schluss sein. Lengemann war zur Bürgermeisterwahl im März nicht mehr angetreten. „Man wird ja für sechs Jahre gewählt, das war mir mit dem Blick auf meine Geburtsurkunde ein zu langer Zeitraum.“

Lengemann ist durch und durch Fuldabrücker und tief in der Gemeinde verwurzelt. Deshalb war für ihn klar: „Wenn ich mal Bürgermeister werde, dann nur in Fulda-brück.“ Anfragen habe es auch aus anderen Kommunen gegeben, die er allerdings ablehnte. „Ich wollte dort etwas bewirken, wo ich aufgewachsen bin.“

Wenn man Lengemann nach den wichtigsten Projekten fragt, die während seiner Amtszeit umgesetzt oder angestoßen wurden, ist die Liste lang. Unter anderem wurde der Kindergarten Bergshausen grundhaft energetisch saniert und erweitert, eine neue Kita in Dörnhagen gebaut, ein Neubau in Denn-/Dittershausen beschlossen und vorbereitet. Ein Altenzentrum entstand in Dörnhagen, außerdem eine Seniorenwohnanlage. Die Ortsteile wurden mit Glasfaser versorgt, Straßen und Bürgerhäuser saniert und in den Klimaschutz investiert. Ein neues Feuerwehrhaus in Denn-/Dittershausen entstand, das in Dörnhagen wurde erweitert. „Bei vielen Dingen habe ich zur richtigen Zeit die richtigen Leute angesprochen oder gekannt. Vernetzung hat da sehr geholfen.“

Trotz der vielen Aufgaben, Termine und der großen Verantwortung habe er sein Amt nie als Belastung empfunden. „Man muss eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen und darf sich nicht alles zu Herzen nehmen“, sagt er. „Denn als Bürgermeister wird man natürlich auch kritisiert, das ist klar.“ Echte Skandale betrafen ihn aber nie. Außerdem sei man Ansprechpartner für alles, „auch für Dinge, die einen eigentlich gar nichts angehen“.

Da landeten schon mal Themen wie ärztliche Versorgung und Probleme mit der Bergshäuser Brücke auf seinem Tisch. Beides Dinge, die an andere Stelle geplant und entschieden werden. „Aber man ist irgendwie trotzdem immer überall dabei“, sagt Lengemann.

Gelernt, Verantwortung zu übernehmen, habe er als junger Mann bei der TSG Dittershausen. Mit 24 Jahren ist Lengemann Vorsitzender des Sportvereins mit damals 500 Mitgliedern geworden. „Sitzungen leiten, sich um alle Vereinsbelange kümmern, Jubiläumsfeiern organisieren – da hat man schon einiges zu tun.“ Bis heute ist er Vorsitzender der TSG.

Wenn Lengemann nun nach 18 Jahren sein Steuerrad von der Wand abhängt – geschenkt vom Vereinskuratorium – und seine Sachen zusammenpackt oder wegwirft – in seinem Büro steht eine große grüne Tonne für Papierkram – ist er mit sich im Reinen. „Ich war immer gerne Bürgermeister und konnte viel bewirken. Ich hinterlasse meinem Nachfolger ein funktionierendes Rathaus mit tollen Mitarbeitern. Es ist alles gut, wie es ist.“

Jetzt werde er sein Rennrad sauber machen und sich in Zukunft öfter sportlich betätigen. „Mein Amt als SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender und meine weiteren ehrenamtlichen Tätigkeiten werden mich außerdem gut beschäftigen.“ Und eine ganz neue Aufgabe steht auch noch bevor: Lengemann wird bald Opa.