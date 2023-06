100 Jahre Kunstradsport

Artistisch: Auf Flanke von Fabian Eurich (Mitte) versucht Thomas Häde ein Tor bei Michael Kumpert zu erzielen. © Hartmut Neugebauer

Mit einem großen Familienfest feierte der Radsportverein Bergshausen Anfang Juni sein 100-jähriges Jubiläum. Die Freude am Radsport und an der Gemeinschaft war seit jeher ein Ziel des Bergshäuser Radsportvereins. Dieser hatte seinen Ursprung in der Arbeiterbewegung und wurde 1923 als RSV Solidarität Bergshausen gegründet. Schon bald wurde er aber durch die Nationalsozialisten des Dritten Reiches verboten, was sogar soweit ging, dass die Vereinsfahne von einem Mitglied in seinem Garten vergraben wurde, um deren Beschlagnahme zu verhindern.

1941 wurde von den Machthabern sogar das komplette Vereinsinventar zerstört, um deren Fortbestand zu verhindern. Bereits kurz nach Kriegsende wurde durch engagiertes Wirken und Idealismus von Vereinsvorstand und -mitgliedern der Sportbetrieb wieder aufgenommen. Zur Anschaffung neuer Saalsportgeräte lobte Bürgermeister Fritz Storm seinerzeit die Radfahrsparte als sehr aktive Gruppe, ohne die es im Dorf kein Fest gäbe. Er erinnerte daran wie die „Alten“ des Vereins tagsüber mit dem Rad zur Arbeit fuhren und am Wochenende frisch geputzt bei der Bevölkerung für ihr Hobby warben. In den 1950er- und 60er-Jahren schafften es vier Bergshäuser Kunstradfahrerinnen sogar zum Deutschen Meistertitel im Damen-Steuerrohrreigen und zu mehreren Landesmeister- und Bezirksmeistertiteln. Im gleichen Zeitraum wurden vier Bergshäuser Jungens dreimal Hessenmeister und holten viermal den Bezirksmeistertitel mit ihren Kunstradmaschinen. Das war wohl die erfolgreichste Zeit der Bergshäuser Kunstradfahrer.

Heute hat der RSV Bergshausen 62 Mitglieder, davon sind etwa die Hälfte im Einradfahren und im Radball aktiv. Während die jungen Mädchen bei sechs bis acht Wettbewerben im Einrad nach streng vorgegebenen Regularien in fünf Minuten mehrere Figuren fahren müssen, die dann von einer Schiedskommission bewertet werden, nehmen die Radballer mit je zwei Mannschaften in der Kreis- und Bezirksklasse des Radsportbezirks Kassel teil. Der größte Erfolg der jungen Damen im Einrad ist die Qualifikation zur Hessenmeisterschaft. Auch haben sie schon eine Nachwuchsmeisterin im Einrad gestellt. „Neben dem sportlichen Vereinsgeschehen legen wir auch Wert auf eine gute Gemeinschaft und bieten für Vereinsmitglieder und Freunde jährlich eine Wochenendfahrt an“, sagt Vorstandsmitglied Fabian Eurich. In früheren Zeiten wurde bei viel Spaß eine Fahrt auf dem Rhein, ans Steinhuder Meer oder nach Hamburg unternommen. „Und der Spaß im Verein soll auch nach 100 Jahren noch weitergehen, so Eurich. znb