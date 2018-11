Schnelles Internet kommt später: Glasfaserausbau der Telekom in Fuldabrück verzögert sich

Schnelle und effiziente Technik: Das Trenching-Verfahren wird in Fuldabrück für den Glasfaserausbau verwendet. Mit der Maschine (Foto) werden schmale Schlitze in die Straße gefräst. Die Dörnhagener Manfred Sturm (links) und Werner Meier schauen sich die Maschine an, die beim Spatenstich auf dem Dorfplatz in Dittershausen stand.

Die Fuldabrücker müssen sich in Bezug auf schnelles Internet gedulden: Wie berichtet, will die Telekom die Ortsteile Dörnhagen und Denn-/Dittershausen komplett mit Glasfaser versorgen.

Doch bis Übertragungsraten von bis zu einem GigaBit pro Sekunde (1GBit = 1000 MBit) möglich sind, wird noch einige Zeit vergehen. Die Telekom kündigt jetzt bei einem offiziellen Spatenstich auf dem Dorfplatz in Dittershausen an, dass „die ersten Haushalte im November nächsten Jahres komplett fertig angeschlossen sind.“

Ursprünglich geplant war, dass einige Kunden bereits dieses Jahr von schnellem Internet profitieren können. Telekom-Sprecher Fuat Dalar erklärt: „Es sind nur begrenzte Ressourcen auf dem Markt verfügbar, es gab Schwierigkeiten, Tiefbaufirmen zu finden.“ Viele Unternehmen seien zurzeit ausgelastet.

Die Tiefbauarbeiten sind auch der größte Brocken, der erledigt werden muss, bevor die Fuldabrücker schnelles Internet bekommen. „Die Arbeiten sind teuer und zeitintensiv“, erklärt Walter Haas, Technikchef von Huawei Deutschland. Der Konzern führt die Arbeiten für die Telekom aus. „Wir sind aber kein Tiefbauunternehmen, sondern müssen uns Firmen suchen, mit denen wir zusammenarbeiten können.“ Außerdem sei nicht absehbar, wie lange noch mit Blick auf den bevorstehenden Winter gebaut werden kann. Zum Beispiel sollten Glasfasern nicht bei Temperaturen unter fünf Grad eingeblasen werden.

Die ersten Arbeiten starten jetzt. Bei dem sogenannten Trenching-Verfahren werden schmale Schlitze in Straße oder Bürgersteig gefräst. In die Schlitze werden Leerrohre gelegt, in die dann die Glasfasern eingeblasen werden.

Fuldabrück ist die einzige Kommune in Hessen und die fünfte in Deutschland, in der die Telekom das Netz in dieser Art ausbaut. Sie testet mit einem neuen Vermarktungsansatz die Akzeptanz von Glasfaseranschlüssen, die bis ins Haus verlegt werden. Bisher wurden die Telefon- und Internetsignale auf der „letzten Meile“ vom Verteilerkasten bis ins Haus durch eine Kupferleitung übertragen. Im Kupferkabel nimmt die Übertragungsgeschwindigkeit aber Meter für Meter ab.

Insgesamt investiert die Telekom etwa fünf Millionen Euro, um Fuldabrück-Dörnhagen und Dennhausen/Dittershausen mit schnellem Internet zu versorgen.