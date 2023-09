Sie packt auch gern selbst mit an: Heike Lüngen ist neue Bauhofleiterin in Fuldabrück

Von: Theresa Novak

Kennt sich bestens mit Pflanzen aus: Gärtnermeisterin Heike Lüngen ist die erste Frau, die die Leitung des Fuldabrücker Bauhofs innehat. © Theresa Novak

Frankreich, Italien, Mexiko, Ecuador, Chile, Kenia – das Berufsleben von Heike Lüngen hat sie in zahlreiche Länder auf der Welt gebracht. Ihr neuer Arbeitsplatz ist an einem weniger exotischen Ort, „aber sicher superspannend“, sagt die 50-Jährige. Seit dem 1. September ist sie die neue Bauhofleiterin der Gemeinde Fuldabrück.

Fuldabrück – In einem typischen Männerberuf zu arbeiten, ist für die Gärtnermeisterin und Wirtschafterin im Gartenbau nichts Neues. „Ich komme aus einer Generation, wo weibliche Gärtnerlehrlinge noch etwas Besonderes waren, weil man viel Kontakt mit Maschinen hat und oft dreckig wird. Das ist heute glücklicherweise nicht mehr so.“

Nicht nur in der Lehre, auch bei späteren Weiterbildungen und Lehrgängen war Lüngen oft die einzige Frau. Und davon kann sie einige aufzählen. Kettensägenschein, Staplerschein, andere Maschinenscheine und Jagdschein oder die Ausbildung als Therapiehundeführerin – Lüngen hat sich oft weitergebildet.

„Eines meiner Ziele war es mein ganzes Berufsleben lang, für den Arbeitsmarkt attraktiv zu sein und zu bleiben. Deshalb habe ich immer geschaut, was gerade gebraucht und gesucht wird. Und natürlich, was mich interessiert und persönlich weiterbringt.“

Ihren Job bezeichnet sie als Berufung. „Ich gehe sehr in meinen Tätigkeiten auf und bin froh über alles, was ich im Laufe der Zeit schon erlebt und gelernt habe.“ Und das kann man nur als abwechslungsreich bezeichnen. Ihre Arbeit bei weltweit agierenden Firmen, bei denen sie sich unter anderem mit Züchtungsaufgaben und in Forschung und Entwicklung beschäftigt hat, oder die Tätigkeit bei Vitos, bei der sie für alle Außenlagen des Klinikverbundes zuständig war, waren nur einige ihrer beruflichen Stationen. „Ich brauche immer mal wieder was Neues, deshalb habe ich mich auch bei der Gemeinde Fuldabrück beworben. Nach 14 Jahren in einem Job – so lange war ich bei Vitos – hatte ich solch eine Routine, da musste jetzt etwas anderes her.“

Dass es sie deshalb in naher Zukunft woanders hinzieht, müsse die Gemeinde aber nicht befürchten. „Der Standort passt jetzt. Als ich jung und agil war, wollte ich alles mitnehmen und die Welt sehen. Ich wollte pilgern gehen. Jetzt wird es langsam Zeit, sesshaft zu werden.“ Lüngen lebt in Wabern und hat es nicht weit nach Fuldabrück.

Für ihre neue Aufgabe sieht sie sich gut gerüstet. „Ich bringe viel mit, aber einiges ist neu, wie zum Beispiel die Bereiche Verkehrssicherheit und Tiefbau.“

Personalverantwortung, die die 50-Jährige als Bauhofleiterin ebenfalls hat, ist für sie Alltag. „Ich packe aber auch gerne selbst mit an. Ich will alles, was von meinen Mitarbeitern erwartet wird, selbst können und machen – so wie zum Beispiel den Winterdienst. (Theresa Novak)