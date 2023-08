Zwölfjähriger Malte Ringelberg gewinnt mit Großvater Orientierungsfahrt

Von: Lutz Herzog

Stolz auf den ersten Pokal: Selbst fahren darf Malte Ringelberg noch nicht, aber gewinnen schon. Gleich beim ersten Start gewann er mit seinem Großvater Reiner Drobe eine Orientierungsfahrt. © Lutz Herzog

Erster Start und gleich ein Sieger: Gemeinsam mit seinem Großvater hat Malte Ringelberg bei seiner ersten Orientierungsfahrt gleich einen Pokal abgeräumt. Dabei ist er nur eingesprungen.

Fuldabrück – Bevor der zwölfjährige Malte Ringelberg aus Vellmar selbst zum Autofahrer wird, müssen noch ein paar Jahre vergehen. Aber er kann sich ziemlich sicher sein, dass ein Fahrzeug für ihn bereitsteht, um sein neu entdecktes Hobby selbst auszuüben – an Orientierungsfahrten teilzunehmen und vielleicht sogar auf der Rallyepiste zu starten.

Für das Fahrzeug könnte Reiner Drobe aus Fuldabrück einen großen Beitrag leisten. Der 71-jährige Großvater von Malte ist Oldtimerfan und stolzer Besitzer eines knallroten Lotus Elise I, Baujahr 1998, der in 4,7 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt.

Ganz so schnell will der ehemalige begeisterte Rallyefahrer aber heute nicht mehr unterwegs sein. Er lässt es jetzt ruhiger angehen und nimmt mehrmals im Jahr an Orientierungsfahrten teil. Aber Mitte der 70er-Jahre war er lange Zeit erfolgreich. Als er 1995 nach Dörnhagen umzog, haben einige seiner Pokale den Umzug nicht überlebt. „Ich kann die Pokale gar nicht genau beziffern, die wir entsorgt haben“, erzählt seine Frau Eva, die in all den Jahren treu an seiner Seite stand.

Aber auch für Enkel Malte ist der Flitzer, der blank geputzt in der Garageneinfahrt steht, jetzt schon etwas Besonderes, denn mit Opa Drobe am Steuer gewann er seinen ersten Pokal – und das ziemlich unverhofft. Sein Großvater hatte sich für eine Orientierungsfahrt des ASC Kassel angemeldet. Da aber sein eingeplanter Beifahrer absagen musste, kam er auf die Idee, seinen Enkel Malte zu fragen, ob er Lust hat, den Posten des Beifahrers zu übernehmen. Malte überlegte nicht lange, seine Eltern erteilten die nötige Erlaubnis, und schon war er mit dabei.

Früher erfolgreicher Rallyefahrer: Mit einem Mini Cooper Clubman nahm Reiner Drobe an vielen Rennen teil, wie hier auf dem Foto an einem Slalom im Hunsrück 1974. © Foto: Reiner Drobe

„Mein Opa hat mir ein Streckenheft gezeigt und erklärt, worauf es ankommt“, erzählt Malte von seinen ersten Erfahrungen. „Man rast nicht durch die Gegend, sondern muss aufpassen, dass man die richtige Strecke fährt, Orientierungspunkte notiert und das Fahrtenbuch abhakt, damit keine Aufgabe übersehen wird“.

Malte muss seine Sache sehr gut gemacht haben, denn am Ende der 55 Kilometer langen Strecke hielt er einen Siegerpokal in der Hand. „Das war ein tolles Gefühl, und ich war schon ein bisschen stolz“, sagt er. Erster Start – erster Sieg war auch für Opa Drobe eine kleine Überraschung. „Damit haben wir nicht gerechnet, aber Malte hat seine Sache toll gemacht“, sagt er und freut sich mit seinem Enkel über den gelungen Einstand in die Rallyewelt.

Ganz unbekannt ist Malte der Motorsport nicht. Neben seinem Hobby, dem Klettern, fährt er mit seinem Großvater oft zur Kartbahn nach Kassel und dreht dort ein paar schnelle Runden. Obwohl es da gefühlt rasanter zugeht als bei einer Orientierungsfahrt, kann sich Malte trotzdem vorstellen – wenn er selbst den Führerschein hat – an Orientierungsfahrten teilzunehmen. Und wenn er Glück hat, hat sein Großvater in der Garage dann ein passendes Fahrzeug für ihn. Vielleicht ja den roten Lotus Elise, mit dem er seinen ersten Erfolg eingefahren hat.