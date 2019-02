Auto überschlägt sich bei Fuldatal: 49-jähriger Fahrer schwer verletzt

Fuldatal – Ein 49-Jähriger überschlug sich am Donnerstagabend auf Bundesstraße 3 mehrmals mit seinem BMW und wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizei war der Mann aus Fuldatal gegen 20.10 Uhr von Hann. Münden in Richtung Fuldatal-Wilhelmshausen unterwegs. Etwa 1,5 Kilometer vor dem Ortseingang kam er mit seinem grauen BMW aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die Böschung des angrenzenden Grabens, geriet in Schräglage und überschlug sich mehrfach. Das Auto kam schließlich auf dem Fahrzeugdach auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Dahinter fahrende Autofahrer hielten an, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der Mann erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in einem Kasseler Krankenhaus behandelt.

Der BMW wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass von der Polizei ein Totalschaden von 10.000 Euro angenommen wird. Der Wagen musste daraufhin abgeschleppt werden. Die Strecke zwischen Hann. Münden und Fuldatal-Wilhelmshausen war in der Zeit zwischen 20.20 und 21.45 Uhr für die Bergungsmaßnahmen voll gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

