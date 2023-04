75 Jahre Währungsreform: Der erste Schritt zum Wirtschaftswunder

Von: Bernd Schünemann

Das Haus Posen im Jahre 1948: Bewaffnete US-Soldaten sicherten Zaun und Gebäude. Schilder mit der Aufschrift „Auf Zaunkletterer wird geschossen“ warnten vor Schusswaffengebrauch. Die Wachsoldaten hatten ausdrücklich den Schießbefehl bekommen. © HNA-Archiv

Seit dem 21. Juni 1948 gab es die Deutsche Mark. Dass die neue Währung zum Erfolg wurde, ist dem „Konklave von Rothwesten“ zu verdanken. Dort begannen heute vor 75 Jahren die Vorbereitungen für die D-Mark-Einführung.

Fuldatal – Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) schrieb einmal: „Edward A. Tenenbaum (...) verdient ein Denkmal in der deutschen Wirtschaftsgeschichte.“ Ein Denkmal wurde für den amerikanischen Reserveoffizier nicht aufgestellt. Aber im Fuldataler Ortsteil Rothwesten wurde immerhin eine Straße nach ihm benannt. Sie führt zum Haus Posen. Dort begann vor 75 Jahren ein wichtiges Kapitel der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

Streng abgeschirmt und bewacht von amerikanischen Militärpolizisten, berieten dort unter Führung Tenenbaums zehn Männer und eine Frau, wie nach dem Krieg eine neue Währung in Deutschland eingeführt werden sollte. Die Wirtschafts- und Finanzexperten legten auch einen Grundstein für das Wirtschaftswunder.

Schon zwei Jahre zuvor hatten die Amerikaner mit den Vorbereitungen begonnen, damit die amerikanische, britische und französische Zone eine eigene Währung bekommen konnten, berichtet Hans-Hermann Trost vom Museum Währungsreform in Rothwesten. Edward A. Tenenbaum wurde zur Schlüsselfigur. Er war mit seiner Diplomarbeit in den USA bekannt geworden als Experte für die deutsche Wirtschaft.

Die US-Regierung schickte den jungen Mann in den Stab von Militärgouverneur General Lucius D. Clay. Dort war der 26-jährige Reserveoffizier bald für die Vorbereitung, Planung und Umsetzung der Währungsreform verantwortlich. Sein Ziel: Deutsche sollten die Währungsgesetze in deutscher Sprache und Denkweise verfassen, um ihre Akzeptanz zu erhöhen.

An diesem Tisch im Haus Posen wurde beraten, wie die D-Mark in Deutschland eingeführt werden sollte. Den Tisch hatte der Museumsverein bei der Kasseler Landeszentralbank gefunden, erzählt Hans-Hermann Trost. © Andreas Fischer/Museum Währungsreform/Archiv

Tenenbaum lud die Experten nach Bad Homburg ein. Statt, wie erwartet, in einem Hotel zu tagen, wurden sie mit einem Bus an einen unbekannten Ort gebracht. Orientieren konnten sie sich nicht, die Scheiben waren blind. Begleitet wurden sie von Schreibkräften, Dolmetschern, einem Koch-Ehepaar und sogar einem Friseur. Die US-Armee hatte den ehemaligen Fliegerhorst bei Rothwesten für das geheime „Konklave“ ausfindig gemacht, berichtet Trost weiter. Auf dem Flugfeld konnten Maschinen starten und landen. Das war hilfreich, weil Tenenbaum zu Besprechungen nach Paris und London fliegen musste.

Statt in Hotelzimmern fanden sich die Experten in schlichten Soldatenstuben wieder. Die Gemeinschaftstoiletten waren am Ende des Flurs, die Duschen im Keller. Einige Teilnehmer protestieren – erfolglos. Unter Tenenbaums Regie formulierten die Sachverständigen Gesetze und Anweisungen für die Einführung des Geldes. In teils heftigen Debatten prallten die Auffassungen der Amerikaner und der Deutschen aufeinander. Trotz aller Gegensätze war am 8. Juni alles Notwendige abgefasst. Die Experten reisten nach Bad Homburg zurück, sollten aber noch Stillschweigen wahren.

Am 18. Juni wurden die Menschen in den drei Westzonen über die Einführung der D-Mark informiert: Ab Montag, 21. Juni 1948, wurde das Geld ausgegeben. Jeder Bewohner erhielt 40 Mark, einen Monat später noch einmal 20 Mark. Am Tag nach der Geldausgabe waren die Schaufenster voll mit Waren, die es zuvor nicht gab.

Schwerstarbeit: Die Holzkisten mit der neuen deutschen Währung wurden 1948 in US-Lastwagen verladen – gut bewacht von amerikanischen Militärpolizisten. © HNA-Archiv

Auch Ludwig Erhard, der in das Konklave von Rothwesten nicht direkt einbezogen war, reagierte: Der Direktor der Wirtschaftsverwaltung der Bi-Zone hob die seit 1936 geltenden Lohn- und Preisbindungen sowie die Zwangsverwaltung wichtiger Wirtschaftsgüter auf. Die Entwicklung gab ihm recht, sagt Hans-Hermann Trost: Sein Handeln wurde der erste Schritt in die freie Marktwirtschaft der späteren Bundesrepublik. Währungsreform und Erhards Wirtschaftsreformen führten zu dem, was man in den 50er-Jahren als das „deutsche Wirtschaftswunder“ bezeichnete.

Die UdSSR verhängte als Reaktion am 24. Juni 1948 die Blockade über Berlin. Land- und Wasserwege wurden für den Personen- und Güterverkehr gesperrt. Die Versorgung der Bevölkerung und der westalliierten Besatzung erfolgte durch die von den USA und Großbritannien errichtete Luftbrücke. Am gleichen Tag begann der Währungstausch in der Sowjetischen Besatzungszone.

Edward A. Tenenbaum kam 1975 bei einem Autounfall ums Leben.