Abtauchen im Klärwerk: Taucher helfen Gemeinde Fuldatal

Von: Sebastian Schaffner

Augen zu und Helm auf: Allein das Kopfteil der wasserdichten Schutzkleidung wiegt 13 Kilogramm. © Schaffner, Sebastian

In Fuldatal waren Klärwerktaucher im Einsatz, um der Gemeinde bei der Modernisierung der Abwasseranlagen zu helfen. Wir haben sie begleitet.

Fuldatal – Manchmal hat Niko Prosch einen richtigen Scheißjob. Viel kultivierter lässt sich der neue Auftrag des jungen Mannes aus Südhessen kaum in Worte fassen. Denn Prosch ist Berufstaucher. Aktuelles Einsatzgebiet: die Kläranlage in Fuldatal-Ihringshausen.

„Das muss man schon wollen, keine Frage“, sagt er, wohlwissend, dass es den meisten Menschen stinken würde, stundenlang zwischen Fäkalien, Feuchtigkeitstüchern, Schlamm und Sand umherzutauchen.

In Ihringshausen steigen Prosch und seine Kollegen von einer Hanauer Fachfirma im Auftrag der Gemeinde in die Untiefen der bräunlich-grünen Brühe, um darin ein neues Belüftungssystem einzubauen. Rund zwei Wochen wird der Einsatz dauern – bei null Sicht. „Wir müssen uns alles ertasten“, sagt Prosch, der an diesem Tag seinen Tauchgang schon hinter sich hat und nun seinem Kollegen Otoniel aus Spanien als Verbindungsmann an Land unterstützt.

Rein ins Schlammbad: Berufstaucher Otoniel klettert in voller Montur über eine Leiter in die bräunlich-grüne Brühe. Sicht hat er da unten in sechs Metern Tiefe keine. Er muss sich ganz auf seinen Tastsinn verlassen. © Sebastian Schaffner

Er hilft ihm beim Anlegen von Gummianzug, Bleiweste, Sauerstoffflasche und Helm. Die Spezialausrüstung wiegt stolze 55 bis 75 Kilogramm. „Wir müssen ja irgendwie unten bleiben“, sagt Otoniel, bevor er den allein schon 13 Kilogramm schweren Tauchhelm übergestülpt bekommt. Dieser ist an ein Schlauchsystem angeschlossen, das ihn mit Sauerstoff versorgt und per Funk mit Prosch am Beckenrand verbindet.

Der Taucheinsatz ist Teil einer eine Million Euro teuren Energieeffizienz-Offensive. Die Gemeinde will mit dem Einbau moderner Belüftungssysteme, Kompressoren und Fotovoltaikanlagen in den Kläranlagen Ihringshausen und Simmershausen Energie und Kosten sparen: 130 000 Kilowattstunden Strom und 32 000 Euro pro Jahr sollen es in Ihringshausen sein.

Fuldatal hat drei Kläranlagen Die Gemeinde Fuldatal betreibt drei Kläranlagen. Die größte in Simmershausen reinigt pro Jahr 1,1 Millionen Kubikmeter Abwasser. Das entspricht etwa dem Inhalt von 450 olympischen Schwimmbecken. Das Klärwerk in Ihringshausen schafft die Hälfte: 500 000 Kubikmeter. Die dritte Anlage steht im Ortsteil Wilhelmshausen und klärt pro Jahr 300 000 Kubikmeter Abwasser. Sie ist bereits vor vier Jahren technisch aufgerüstet worden. ses

Grundsätzlich sind Kläranlagen mit einem Anteil von 20 Prozent der größte Energieverbraucher einer Gemeinde, sagt Winfried Born, Geschäftsführer vom Ingenieurbüro Oppermann aus Vellmar, das für die mit 800 000 Euro vom Land geförderte Umrüstung verantwortlich ist. „Der größte Stromverbraucher innerhalb einer Kläranlage ist wiederum die Belüftung“, sagt er. Heißt: Ist die Belüftung effizient, ist es auch die Kläranlage.

Dorthin gelangt das Abwasser über die Kanalisation. Zuerst passiert es die mechanische Reinigung mit Rechen, Sand- und Fettfang. Dann landet es in dem Becken, das Prosch und Otoniel nun technisch aufrüsten sollen, dem Belebungsbecken. Es heißt so, weil darin Bakterien eingesetzt werden, um, vereinfacht gesagt, die Schmutzstoffe aufzufressen.

Damit die Bakterien ihre Arbeit machen können, benötigen sie aber auch Sauerstoff. „Je feinblasiger die Luft, desto besser können die Bakterien sie aufnehmen“, erklärt Ingenieur Winfried Born. Und je energieeffizienter dies geschieht, desto mehr freut sich der Steuerzahler.

Ist der Reinigungsprozess im Belebungsbecken beendet, strömt das Wasser dann ins Nachklärbecken und schließlich in die Fulda.

Der Aus- und Einbau des neuen Belüftungssystems muss in Ihringshausen im laufenden Betrieb geschehen. „Wir haben ja eine permanente Wasserzufuhr. Da können wir nicht einfach das Becken stilllegen“, erklärt Abwassermeister Friedhelm Volland.

Theoretisch könnten die Taucher dank permanenter Sauerstoffzufuhr fünf, sechs Stunden unter Wasser arbeiten. „Aber das ist so anstrengend, dass wir uns immer wieder abwechseln“, sagt Prosch.

Alles in Ordnung da unten? Niko Prosch hält permanent Funkkontakt zu seinem Arbeitskollegen. © Schaffner, Sebastian

Wer Berufstaucher werden will, muss körperlich topfit und psychisch in der Lage sein, in totaler Dunkelheit diffizile Arbeiten zu erledigen. Zudem sind aber eine Fortbildung, ein Tauchschein, eine arbeitsmedizinische Untersuchung und eine handwerkliche Ausbildung Pflicht. „Wir tauchen ja nicht nur in Klärbecken“ sagt er, „wir tauchen überall, wann und wo wir gebraucht werden.“ In Talsperren, an Schiffen, in Baugruben, im Winter bei zwei Grad Wassertemperatur und bei 38 Grad in einem Faulturm.

Diese Vielseitigkeit und immer wieder neue Herausforderungen machten die Arbeit als Berufstaucher für ihn so interessant, sagt Niko Prosch, der eines ganz sicher hat: einen Fleißjob.