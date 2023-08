Bademeister Oliver Schmidt vom Waldschwimmbad Fuldatal ist Retter, Chemiker und Seelentröster

Von: Sebastian Schaffner

Aufsicht: Sind die Becken geöffnet, liegt das Hauptaugenmerk von Oliver Schmidt (53, von links) auf der Badeaufsicht. Unterstützt wird er dabei von der Auszubildenden Janina Biesold (21) und Rettungsschwimmerin Lilian Dreyer (18). © Schaffner, Sebastian

In der Serie „Ein Tag mit...“ stellen wir Berufe vor, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Heute: Bademeister Oliver Schmidt.

Fuldatal – Wenn’s morgens um 7 Uhr plätschert, ist Oliver Schmidt beruhigt. „Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich hier ankomme: kurz lauschen.“ Hört er beim Aufschließen des Fuldataler Waldschwimmbads, dass das Wasser in die Überlaufrinne gluckert, ist das Wasser noch im Becken. Dass morgens noch alles genauso ist wie am Vorabend, ist nicht selbstverständlich in einem Bad, das ein halbes Jahrhundert alt ist.

Oliver Schmidt ist das, was man landläufig einen Bademeister nennt. Die korrekte Bezeichnung lautet aber Meister für Bäderbetriebe. Streng genommen übt der 53-Jährige aber gleich mehrere Berufe auf einmal aus: Aufsicht, Chemiker, Entertainer, Rettungsschwimmer, Techniker, Sanitäter und manchmal auch Seelentröster.

Wasserprobe: Einmal am Tag kontrolliert Oliver Schmidt selbst die Werte des Badewassers. In dem Haus hinten ist er aufgewachsen. © Schaffner, Sebastian

Oliver Schmidt hat eine besondere Beziehung zum Waldschwimmbad. „Mein Vater hat hier schon gearbeitet. Ich bin in der Wohnung nebenan aufgewachsen“, sagt er und zeigt auf das weiße Haus mit schwarzem Dach neben dem Eingang. „Da oben war mein Zimmer. Ich habe hier 1976 schwimmen gelernt.“

Als in den Neunzigern einer der drei Fuldataler Schwimmmeister in den Ruhestand ging, suchte die Gemeinde erstmals überhaupt einen Auszubildenden fürs Bad. Schmidt hatte just eine Lehre zum Maschinenbautechniker absolviert. „Ich habe dann die Ausbildung draufgesattelt und 1998 meinen Meister gemacht“, erinnert er sich, während er am Eingang die Tafel mit der Wassertemperatur (24 Grad) auf den neuesten Stand bringt und zwei ältere Badegäste am Drehkreuz begrüßt. „Wo ist dann der Harald?“, fragt Schmidt. „Der braucht doch immer länger“, sagt einer der beiden und lacht. Zwei Drehkreuzumdrehungen später biegt dieser tatsächlich um die Ecke. „Dachte schon, Du würdest unentschuldigt fehlen“, flachst Schmidt. Man kennt sich.

Flaschentausch: Schließt der gelernte Maschinenbautechniker einen neuen Chlorgasbehälter an, legt er eine Atemschutzmaske an. © Schaffner, Sebastian

Oliver Schmidt teilt sich die Badeaufsicht mit einem Angestellten, einer Auszubildenden und zwei Rettungsschwimmern, die auf Stundenbasis aushelfen. Als Folge des Personalmangels öffnet das Bad erst um 11 Uhr. Montags hat es ganz zu. Anders wäre die Arbeit nicht zu schaffen. Zum Vergleich: Schmidt wird zum Ende der Saison so viele Überstunden haben, dass er bis zur Saisonvorbereitung Anfang März freimachen kann.

Was kein Badegast mitbekommt: Wenn er um Punkt 11 Uhr das Rolltor öffnet, hat er schon einen halben Arbeitstag hinter sich. Die Becken sind bis dahin mithilfe eines Saugroboters gereinigt. „Den muss aber ein Mensch reinigen“, sagt Schmidt, während er Haare, Sand und manchmal auch Pommes aus dem Filter fischt. Die Liegewiesen müssen sauber sein, die Wasserwerte müssen einwandfrei sein. „Die Werte werden zwar permanent überwacht, aber wir nehmen einmal am Tag selbst eine Wasserprobe“. Hinzu kommen kleinere Reparaturen, die er meist selbst erledigt, und allerhand Papierkram.

Nachschub: Damit der pH-Wert des Badewassers möglichst bei 7 liegt, muss das Verhältnis zwischen Chlor und Natronlauge passen. Hier füllt Schmidt die Laugenflüssigkeit im Keller auf. © Sebastian Schaffner

Nächster Halt: der Technikkeller unter den Becken. Auch dort prüft Schmidt zwischen riesigen Kesseln und Pumpen die Daten, füllt Natronlauge auf, damit der pH-Wert des Chlorwassers stimmt. Im Keller macht Schmidt übrigens gerne Mittagspause: „Ich setze mich in einen Liegestuhl, setze mir Gehörschutz auf, schließe die Augen und versuche, für ein paar Minuten zur Ruhe zu kommen.“ Für Notfälle legt er sich das Handy mit Vibrationsalarm auf den Bauch. Oben würde er ja doch nicht zur Ruhe kommen. Irgendwas ist ja immer.

„Tschuldigung, könnten Sie bitte den Einer aufmachen?“, fragen zwei Jungs, die selbst kaum größer sind als das Einmeterbrett. „Na klar, aber erst mal geht’s für Euch unter die Dusche. Ihr seht ja aus, als ob Ihr gerade aus dem Bett gefallen seid“, ruft er ihnen zu. Die Jungs laufen da schon längst zum Durchschreitbecken, um sich laut hörbar („Boah, ist das kalt“) abzuduschen. „So höflich sind längst nicht mehr alle“, sagt Schmidt. „Der Respekt hat abgenommen, es wird mehr ausdiskutiert.“

An manchen Tagen, wenn’s richtig heiß wird, holt er sich sogar vorsorglich einen Sicherheitsdienst dazu. Für alle Fälle. „Wenn Jugendliche im Auebad Hausverbot bekommen, hofft natürlich jeder in den umliegenden Bädern, dass sie am nächsten Tag nicht zu einem selbst kommen.“

Kontrolle: Die Becken reinigt ein Unterwassersaugroboter. Die Wartung und Reinigung des Geräts erledigt aber der Mensch. © Schaffner, Sebastian

Zwischenfälle gab’s in diesem Jahr aber nicht. Dass die Lage im Waldschwimmbad vergleichsweise entspannt ist, liegt auch an Schmidt selbst, der freundlich, aber bestimmt auftritt, wenn’s sein muss. Ohne klare Ansagen geht’s auch nicht, wenn man bis zu 2500 Menschen an einem Tag beaufsichtigt.

Im Schwimmerbecken wird’s derweil voll. Eine Gruppe Schüler hat die Außenbahn in Beschlag genommen. Schmidt ahnt, dass sie gleich mit den Damen, die dort mit adretten Badehauben jeden Tag ihre Bahnen ziehen, ins Gehege kommen könnten. „Hey Jungs, mit dem Ball ein bisschen vorsichtig sein, ja?!“

Hat er eigentlich Zeit, selbst auch mal abzutauchen? „Wenn morgens nicht ganz so viel zu tun ist, dann schwimme ich schon mal 500 Meter, um fit zu bleiben“, sagt der Rettungsschwimmer. Je schlechter das Wetter, desto größer sind die Chancen für ein paar eigene Bahnen. Vielleicht schon morgen früh. Das entscheidet der Meister für Bäderbetriebe spontan. Das Wichtigste morgen früh ist aber, dass es plätschert. Sonst hat Oliver Schmidt ganz andere Sorgen. (Sebastian Schaffner)

Sie sorgen für Sauberkeit und Sicherheit Fachangestellte für Bäderbetriebe sorgen in den mehr als 6000 öffentlichen Bädern in Deutschland für die Sicherheit. Sie beaufsichtigen und betreuen Badegäste, überwachen Wasserqualität und Technik und sorgen für Sauberkeit und Sicherheit in Umkleidekabinen und Duschen. Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister schätzt, dass deutschlandweit 2500 Fachangestellte und Meister fehlen. Auszubildende im öffentlichen Dienst verdienen laut Arbeitsagentur im ersten Lehrjahr 1068 Euro, im dritten 1164 Euro.