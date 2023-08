Bundespolizei in Fuldatal koordiniert bundesweit Einsätze

Von: Valerie Schaub

Die Anfänge: Vor 60 Jahren wurden die Flaggen an der Unterkunft Dr.-Konrad-Adenauer gehisst. © Bundespolizei

Erst Bundesgrenzschutz, später Bundespolizei: Seit 60 Jahren gibt es den Standort in Fuldatal-Ihringshausen. Das wird mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.

Fuldatal – Wenn am Himmel über Fuldatal blaue Hubschrauber zu sehen sind, können sie eigentlich nur zur Bundespolizei gehören. Eine von fünf Fliegerstaffeln in Deutschland ist an der Niedervellmarschen Straße 50 stationiert.

Viele der Aufgaben der Bundespolizei in Fuldatal sind von außen aber kaum sichtbar: In den Büros beispielsweise werden die Einsätze der Bereitschaftspolizei im gesamten Bundesgebiet geplant – von den Kräften über die Fahrzeuge bis hin zum Brötchen. Die Einsatzkräfte sichern Bahnhöfe, Flughäfen, Botschaften, Großereignisse wie Demos, Impftransporte und manchmal auch Politiker.

„Hier sitzt der Kopf, das bundesweite Kräftemanagement“, erklärt Frank Vornholt, Leitender Polizeidirektor. Auf einem Whiteboard im Büro ist mit lauter Abkürzungen skizziert, welche Einheiten aus welchem Ort beim nächsten Fußballspiel eingesetzt werden, disponiert vom Kollegen am Schreibtisch. Je nach Lage können sich Planungen stündlich ändern, erklärt Klaus Brekau von der Öffentlichkeitsarbeit.

Seit 2008 hat Fuldatal diese Aufgabe, seitdem sich die Bundespolizei neu organisiert hat. Das passe auch zur geografischen Lage des Standorts gut und gilt übrigens nicht nur für die Einsätze: Braucht eine Einheit neue Pistolenholster, werden sie von hier aus bestellt.

Die Fliegerstaffel und mehr: Flugeinsatzleiter Stephan Wengler (von links), Pilotin Manuela Uhlig, Daniela Schuster, Hartmut Kaldyk (war früher bei dem Bundesgrenzschutz) und Jörn Schröder. Dazwischen stehen die Roboter der Entschärfergruppe, die ebenfalls in Fuldatal stationiert ist. © Valerie Schaub

Viele Veränderungen hat der Standort in Fuldatal mitgemacht. Hartmut Kaldyk kannte die Institution schon, als sie noch für die Sicherung der innerdeutschen Grenze zuständig war. „Die Grenzen zur DDR waren schwach gesichert, wir haben Streifendienste übernommen.“ Kaldyk war Grenzjäger in Eschwege und erzählt, wie sie mit der NVA, den Grenztruppen der DDR, Zigaretten, Brötchen und die Bildzeitung austauschten. Aufgestiegen als Truppjäger erlebte er den Umzug nach Fuldatal in die neu gebaute GSA Mitte, die Grenzschutzausbildungsabteilung. Er hatte gerade seine Ausbildung zum Kraftfahrer gemacht und fuhr mit dem Lkw Tag und Nacht Betten in die neue Unterkunft. Sie war ein Upgrade: Statt zu acht schliefen sie nur noch zu viert in einem Zimmer.

Der heute 80-Jährige war Ausbilder in der ersten Hundertschaft und erinnert sich an jeden Namen seiner Vorgesetzten. „Befehl und Gehorsam“ standen auf der Tagesordnung, manchmal auch Schikanen. Wer unter 27 Jahre alt war, brauchte eine Erlaubnis vom Vorgesetzten, um zu heiraten.

Diese Zeiten sind vorbei. Heute braucht es weder eine Heiratserlaubnis, noch muss man am Standort wohnen, Zimmer gibt es nur noch für Auszubildende und Teilnehmer von Lehrgängen. Auch der Ton ist längst „kooperativ“, wie Frank Vornholt es nennt. Dringend nötig sei diese Änderung gewesen.

Die Einsatzplanung: Klaus Brekau vor einer Skizzentafel. Dort ist notiert, welche Einheit wo eingesetzt wird. © Schaub, Valerie

Geändert hat sich nach Jahren der Neuausrichtung 2005 dann auch der Name: Der Bundesgrenzschutz wurde zur Bundespolizei. Der Grenzschutz ist trotzdem eine wichtige Aufgabe geblieben. Die Kräfte sichern deutsche und auch europäische See- und Landesgrenzen.

Stephan Wengler ist Flugeinsatzleiter in Fuldatal und war beim Frontex-Einsatz an der EU-Grenze zwischen Litauen und Weißrussland 2021 dabei. Bei der Flutkatastrophe flog er mit ins Ahrtal und rettete Menschen von Dächern. Die Flieger sind auch in Katastrophenfällen wie Waldbränden im Einsatz und als Piloten des Rettungshubschraubers Christoph 7.

„Wir können sehr stolz auf unseren Standort sein“, sagt Frank Vornholt. Mit dem Tag der offenen Tür wollen die Bundespolizisten auch etwas an die Region und die Menschen zurückgeben und sich für die Unterstützung bedanken. Dafür darfs diesmal ein anderer Blick auf die blauen Hubschrauber sein – der von innen. »

