Dorfladen in Simmershausen sucht weiteres Personal - Fortbestand ist gefährdet

Fuldatal. Der Dorfladen in Simmershausen braucht dringend weiteres Personal, um in der Zukunft noch bestehen zu können. Der Inhaber möchte jetzt die Öffnungszeiten ausweiten.

Draußen auf der Bank wartet ein junger Mann auf seine Mahlzeit zum Mitnehmen, drinnen findet gerade ein Kaffeekränzchen statt. Im Dorfladen in Simmershausen ist richtig was los.

Der Inhaber Gerhard Sell steht heute wieder selbst hinter der Kasse, auf Nachfrage berichtet er von seiner Personalnot.

Er möchte den Dorfladen langfristig etablieren, die Öffnungszeiten ausweiten und einen Umbau der Küche und der Toilette vornehmen. Doch vorher will er sicher sein, dass er genügend gute, ehrliche und zuverlässige Mitarbeiter hat.

„Seit drei Jahren habe ich nun einen Sieben-Tage-Job“, sagt der 64-Jährige, dem Gebäude und Laden inzwischen allein gehören. Die Hälfte seiner Zeit verbringt Gerhard Sell in Nienburg (an der Weser), ansonsten lebt er in Ihringshausen. Er führt neben dem „Simmershäuser Lädchen“ noch einen Ingenieurdienst, der aufgrund eines Patents im Transformatorenbereich sehr gefragt ist.

Zu große Mengen sind nicht möglich

„Ein Dorfladen ist wirtschaftlich gesehen eine Herausforderung“, sagt er. Durch Sonderangebote, die er nutzt, wenn er beruflich unterwegs ist, versucht er, die Kosten zu optimieren. Zu große Mengen kann er nicht einkaufen, das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) muss stets beachtet werden.

Neben Brot, Brötchen und Backwaren von der Bäckerei Wiedemann gibt es Gemüse, Fleischwaren, Milchprodukte und Nudeln aus der Region, ergänzt durch Tiefkühlware. Der Röstkaffee kommt aus Kassel, zum Getränkeangebot gehört auch das prämierte Engelbier. Der Inhaber legt großen Wert auf Produktvielfalt, auch Putzmittel und Grußkarten hat er im Angebot.

„Das Personal ist der entscheidende Punkt“, gibt Gerhard Sell zu bedenken, der eine weitere Kraft im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (Minijob bis 450 Euro im Monat) einstellen möchte. „Ich wäre auch offen dafür, dass der Laden als Verein, Genossenschaft oder als Familienbetrieb geführt wird“, sagt er.

Im derzeitigen Team hat er unter anderem mit Gisela Ruepell eine verlässliche Stütze. Als der Laden 2012 eröffnet wurde, arbeitete sie dort als Geschäftsführerin. Sie erkrankte schwer und kehrte Anfang 2018 wieder zurück. „Der Dorfladen liegt mir am Herzen. Ich wünsche mir, dass er weiterhin besteht, kann aber nicht mehr so viele Stunden am Stück arbeiten“, berichtet sie.

„Ich bin froh, dass der Chef das in die Hand genommen hat und hoffe, dass der Laden bleibt“, sagt auch Gerhard Lotzgeselle (86). „Zwei Drittel unserer Einkäufe tätigen wir hier, die Preise sind in Ordnung. Wir achten darauf, dass wir den Umsatz fördern,“ erläutert der Kunde.