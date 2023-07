Sie lieben Rock‘n’Roll: Ehepaar Braun feiert heute Diamantenen Hochzeitstag

Von: Sabine Oschmann

Verheiratet seit 60 Jahren: Irmgard und Horst Braun haben heute Diamantenen Hochzeitstag. © Sabine Oschmann

Liebe verbindet, und das seit nunmehr 60 Jahren auch ein Paar aus Wahnhausen: Irmgard und Horst Braun.

Fuldatal – Das Jawort, das sie sich am 22. Juli 1963 gaben, hält bis heute – dass es auch besondere Hobbys sein würden, die ihre Liebe zu einem so festen Band machen würde, ahnten sie damals noch nicht.

Horst Braun (82) stammt aus Kassel, wurde ausgebombt, kehrte mit 17 Jahren zurück und lernte bei Opel Kfz-Mechaniker. Dann ging er zu Henschel in den Flugzeugbau am Struthbachweg, die letzten Jahre bis zur Rente arbeitete er am Caldener Standort im Büro. Seine Frau Irmgard (81), gebürtig aus Niedermeiser/Liebenau, war Hauswirtschafterin. Sie verdiente ihr Geld im Café Jäger am Bahnhof Wilhelmshöhe, später in der Wäscherei im Diakonissenkrankenhaus.

Und dann begegneten sich die beiden erstmals im Tanzlokal Casino am Bahnhof Wilhelmshöhe beim Rock‘n’Roll. „Ich war mit einem anderen da“, gesteht Irmgard Braun, „stimmt, und ich habe sie ihm gleich ausgespannt, weil Irmgard mich gleich umgehauen hat“, fügt der Ehemann augenzwinkernd hinzu. So kamen die beiden jungen Leute zusammen. „Horst hatte eine pinkfarbene Isetta, mit der fuhren wir jedes Wochenende die Tanzlokale in der Umgebung ab, es gab die Musik-Box, und wir tanzten wilden Rock‘n’Roll“, fährt Irmgard Braun fort.

Das junge Ehepaar nach der standesamtlichen Trauung im Kasseler Rathaus. Repro: Sabine Oschmann © Repro Sabine Oschmann

„Goldhahn, Schillerklause und Rosengarten in Kaufungen waren unsere Hauptziele, eine tolle Zeit, weißt Du noch?“, schwärmt das Ehepaar und strahlt sich an. 1963 schlossen die beiden den Bund fürs Leben und lebten ab dann in einer Werkswohnung am Struthbachweg. Ein Jahr später kam Tochter Angelika zur Welt. Irmgard Braun arbeitete in der Kaufhalle und im Kaufhof. „Damals standen Camping-Urlaube in Spanien, Italien, Jugoslawien hoch in Kurs, die erste Flugreise ging nach Rumänien, später machten wir dann Fernreisen, die weiteste nach China, das war das Highlight“, erzählt Irmgard Braun.

1994 zog das Ehepaar zu Tochter Angelika und deren Familie ins Haus nach Wahnhauseren, „mit unserem Enkel Fabian wurden wir eine richtige Großfamilie“, freut sich das Ehepaar. Mit dem Wohnmobil ging es auf viele Reisen, zum Beispiel auch in die USA. „Da muss man sich schon richtig verstehen, und das tun wir“, sind sie sich einig.

Wo immer auf der weiten Welt Irmgard Braun und ihre Familie unterwegs sind, haben sie nur eins im Sinn: „Dosen gucken“, und zwar Cola-Dosen. „Die sammele ich. Ich habe 18 000 Objekte rund ums Thema Cola und trinke jeden Tag zwei Liter“, schwärmt die Cola-Liebhaberin. Sie ist sogar Gründungsmitglied der 1991 privaten deutschlandweiten Cola-Sammlergemeinschaft „Die Welle“. Ihr Mann nimmt es gelassen und mit einigem Humor, teilt ihre Leidenschaft, unterstützt seine Frau bei ihrem Hobby und ist richtig stolz auf sie. „Irmgard ist und bleibt in Cola-Angelegenheiten führend, sie ist hier der Kopf“, erklärt er augenzwinkernd. (Sabine Oschmann)