Facharztfrust in Fuldatal: Hausarzt will auch als Pneumologe arbeiten

+ © clara pinto Würde gern mehr fachärztliche Termine anbieten, kann diese allerdings nicht abrechnen: Dr. Eugen Minkov aus Rothwesten. © clara pinto

Dr. Eugen Minkov aus Rothwesten kritisiert Regeln der KV Hessen. Er würde gerne als Hausarzt und als Lungenfacharzt Termine anbieten.

Fuldatal – Viele Menschen kennen es: Wer Termine bei Fachärzten braucht, muss oft viele Wochen und sogar Monate warten. Dr. Eugen Minkov kritisiert das, denn in der Theorie könnte er Abhilfe schaffen.

Minkov kennen viele Fuldataler Patienten als Hausarzt. Der 65-Jährige, der seine Praxis in Rothwesten hat, ist allerdings auch Facharzt für Innere Medizin, Pneumologe, also Lungenfacharzt, und Allergologe.

Hauptsächlich arbeitet er als Hausarzt – in seine Praxis kommen aber auch fünf bis zehn pneumologische Fremdpatienten in der Woche, sagt Minkov. Der Grund: Der Mediziner hat einige Geräte in seiner Praxis, die sonst nur Fachärzte haben. Zum Beispiel ein Gerät für die Bodyplethysmographie – dieses misst die Lungenfunktion. Auch eine Echokardiografie bietet Minkov an. Mit ihr untersucht man das Herz mithilfe eines Ultraschalls.

Minkovs Problem: „Manche Leistungen kann ich bei Kassenpatienten nicht abrechnen“, sagt er. Heißt: Weil Minkov als hausärztlicher Internist tätig ist und nicht als fachärztlicher Internist, bekommt er die fachärztlichen Leistungen, die er anbietet, nicht bezahlt. Er kann die Leistungen bei den Patienten nur privat abrechnen.

Verständnis hat der Arzt dafür nicht, denn Termine bei Lungenfachärzten seien rar. „Im Großraum Kassel-Baunatal-Immenhausen gibt es zwei pneumologische Praxen, dazu noch zwei MVZ und zwei Ambulanzen in der Lungenfachklinik Immenhausen. Zusammengezählt sind es sechs Anlaufstellen für ambulante pneumologische Patienten“, sagt Minkov, der selbst sowohl im Marienkrankenhaus als auch in der Lungenfachklinik Immenhausen arbeitete.

Der 65-Jährige startete einen Versuch: Im Juni rief er in einigen Praxen an, um einen pneumologischen Termin auszumachen. Das Ergebnis: Mehrmonatige Wartezeiten müssen eingeplant werden. „Den ersten Termin hätte es für Ende August gegeben. Andere erst im Januar“, berichtet der Arzt. Kapazitäten, pneumologische Leistungen anzubieten, habe Minkov. „An zwei bis drei Nachmittagen in der Woche würde das gehen“, sagt er. „Ich könnte dann zunächst 150 bis 200 pneumologische Patienten pro Quartal behandeln.“

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KVH), gehe das allerdings nicht, eben aus dem Grund, dass Minkov hausärztlicher und kein fachärztlicher Internist ist. „Die Nachfrage ist groß und wird bei der alternden Bevölkerung und den Folgen der Covid-19-Pandemie wachsen“, vermutet Minkov. Laut Bedarfsplanung der KVH, ist Nordhessen mit Fachinternisten mit überversorgt. Der Versorgungsgrad liegt mit 53 Ärzten bei über 175 Prozent. „Diese Planung ist aber manchmal praxisfern“, sagt Dr. Christoph Claus, Sprecher des Hausärzteverbands und Mitglied der Vertreterversammlung der KVH.

Die Wartezeiten, von denen Minkov berichtet, erklärt er sich so: „Viele beschwerdefreie Bestandspatienten werden bei Fachärzten kontrolliert. So haben die Ärzte weniger Kapazitäten für neue Patienten“, sagt Claus. Minkovs Kritik könne er nachvollziehen. Aber er sagt: „Diese Regelungen dienen zum einen dem Schutz der fachinternistischen Praxen, denen sonst die Fälle weggenommen werden würden. Zum anderen dienen sie dem Schutz der Patienten und der primärversorgenden Hausärzte, weil sonst deren Stellen durch Spezialisten besetzt würden, die anstelle hausärztlicher Versorgung nur gebietsfachärztliche Spezialleistungen anbieten würden.“

Das sagt die KV: „Wer fachärztliche Leistungen abrechnen möchte, muss Facharzt sein“, sagt Alexander Kowalski, stellvertretender Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Das sei im einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM), dem Vergütungssystem der vertragsärztlichen Leistungen, geregelt. „Das gilt für jeden und da kann die KVH auch keine Ausnahme machen“, sagt Kowalski. Sich als Facharzt und parallel als Hausarzt niederzulassen, ginge nicht. Jeder Arzt müsse sich für eine der beiden Optionen entscheiden.