Brand bei Fuldatal: Haus ist einsturzgefährdet - Ursache weiter unklar

Update vom Donnerstag, 30.01.2020, 15.44 Uhr: Nach dem Wohnhausbrand in der Kasseler Straße in Simmershausen bei Fuldatal am Mittwochnachmittag sucht die Polizei weiterhin nach der Brandursache. Bisher gibt es keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Was genau das Feuer ausgelöst hat, konnte laut der Polizei aufgrund des Zerstörungsgrades an der Brandausbruchsstelle noch nicht eindeutig geklärt werden. Ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen.

Die Löscharbeiten beim Brand bei Fuldatal hatten die ganze Nacht gedauert. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar und einsturzgefährdet. Nach ersten Schätzungen liegt die Höhe des Sachschadens bei mehreren hunderttausend Euro.

Erstmeldung vom Mittwoch, 29.01.2020: Fuldatal – Die ganze Nacht hatte die Feuerwehr den Wohnhausbrand an der Kasseler Straße in Simmershausen gelöscht. Jetzt sucht die Polizei nach der Brandursache. Bisher gibt es keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.

einem Brand in Simmershausen rückte am Mittwoch gegen 16 Uhr die Feuerwehr aus. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Kasseler Straße konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, teilte die Polizei am Abend mit. „Verletzt wurde niemand“, sagte ein Sprecher.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im ersten Obergeschoss des zweistöckigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen und griff danach rasch auf das zweite Geschoss sowie das Dachgeschoss über.

+ Nach Brand in Fuldatal-Simmershausen - über 100 Einsatzkräfte im Einsatz © Hessennews TV

Brand in Fuldatal-Simmershausen: Technischer Defekt als Ursache?

Die Brandursache blieb gestern noch unklar, möglicherweise könnte nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ein technischer Defekt den Brand verursacht haben, heißt es im Polizeibericht.

+ In Fuldatal-Simmershausen brennt ein Wohnhaus - Grund könnte ein technischer Defekt sein © Hessennews TV

Die Feuerwehr war bis in die späten Abendstunden mit mehr als 100 Einsatzkräften aus allen Fuldataler Ortsteilen mit Unterstützung der Feuerwehren aus Espenau, Vellmar sowie der Berufsfeuerwehr Kassel im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten blieb die Kasseler Straße (K 37) voll gesperrt.

Die geschätzte Höhe des Sachschadens liege „im sechsstelligen Bereich“, teilte die Polizei am späten Abend mit.

