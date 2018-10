Trotz Verbotsschilds: Schwertransporter fahren über Gemeindestraße nach Knickhagen

Fuldatal. Ein zweites Herborn ist das Schreckensszenario für Jörg Wagner. 1987 löste ein Tankwagen-Sattelzug dort einen Großbrand aus, als er ungebremst in den Ort raste.

„Ich will keinen Öltanker in einem Garten liegen haben“, sagt Wagner, der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Knickhagen ist. Als Kfz-Mechaniker weiß er, was es bedeutet, wenn ein Gefahrguttransporter mit heißgefahrenen Bremsen im Ort steht. Eine Kleinigkeit reicht, um ein Unglück auszulösen.

Jedes Mal also, wenn Wagner einen Gas- oder Öltransporter beobachtet, der an seiner Firma vorbeirauscht, dann wird ihm angst und bange. Nicht wegen seinem Kfz-Meisterbetrieb an der Fritz-Erler-Anlage in Rothwesten. Sondern wegen der Häuser, die am anderen Ende der Straße in Knickhagen stehen.

Wagner ist ein waschechter Knickhagener, ein „Ureinwohner“, wie er selber sagt. Er kennt in dieser Gegend jede Kurve. Deswegen weiß er auch, wie gefährlich es ist, wenn Schwertransporter die stark abschüssige Gemeindestraße von der ehemaligen Kaserne in Richtung Knickhagen befahren. Was ihnen eigentlich verboten ist.

Die Straße gibt es noch nicht lange – zumindest das Teilstück von der Einmündung am Gut Eichenberg bis zum Ikarusweg. Dieser Teil entstand erst 2014 nach dem Abzug der Bundeswehr. „Optisch ist hier eine wunderschöne Durchgangsstraße entstanden“, sagt Wagner. Jedoch nur bis kurz nach der Anlage. An dieser Stelle steht auch ein Straßenschild, das darauf hinweist, dass weder Gefahrguttransporter noch Lkw über 3,5 Tonnen auf der Gemeindestraße weiter Richtung Knickhagen fahren dürfen.

Denn sobald man den Ikarusweg in Richtung Knickhagen passiert hat, beginnt die alte Gemeindestraße. An manchen Stellen windet sie sich mit einem Gefälle von 18 Prozent ins Tal nach Knickhagen. Eng ist es zudem. In manchen Kurven fragt man sich, ob hier zwei Autos aneinander vorbeikommen würden. Von einem Lkw ganz zu schweigen. Zudem fehlt die Straßenmarkierung und auch Leitplanken gibt es nicht durchgängig. Im Fuldataler Rathaus weiß man um die Problematik. „Wir sind dabei, die Beschilderung deutlicher zu machen“, sagt Heike Möller, Fachbereichsleiterin Sicherheit und Ordnung im Fuldataler Rathaus.

Zudem würden weitere Ideen geprüft, um die Sicherheit auf der Gemeindestraße zu erhöhen. So sollen alte Leitplanken ersetzt und dort, wo bisher keine stehen, neue installiert werden. Zudem sollen Richtungstafeln mit reflektierenden, rot-weißen Pfeilen aufgebaut werden. „Die alten haben derzeit keinen Lichtreflex“, sagt Möller. Auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung wäre eine Möglichkeit. Auch würde geprüft, die Ikarusstraße als letzte Wendemöglichkeit auszuweisen, damit Transporter im Karree wieder zurück auf die Kreisstraße gelangen könnten, um dann auf die Bundesstraße zu fahren und so Knickhagen von der anderen Seite zu erreichen.

Warum überhaupt so viele Lkw statt der Bundesstraße die Strecke über die Fritz-Erler-Anlage nehmen, kann sich Heike Möller ebenso wenig erklären wie Jörg Wagner. „Eine Logik gibt es da nicht“, sagt Wagner. Er mutmaßt, dass einige Navigationssysteme die Verbindung als kürzeste Strecke ausweisen, wenn man zum Beispiel die Querverbindung zwischen Espenau und Hann. Münden fährt.