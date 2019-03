Zwei Männer überfallen Tankstelle in Fuldatal 

Tankstelle in Fuldatal überfallen: Einer der beiden Täter hatte ein Messer in der Hand.

Zwei männliche Täter haben am Sonntagabend eine Tankstelle im Fuldataler Stadtteil Ihringshausen überfallen. Sie erbeuteten Bargeld im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich.

Wie die Polizei berichtet, wurde am Sonntag gegen 20.40 Uhr eine Tankstelle in der Veckerhagener Straße in Ihringshausen überfallen. Die Täter waren maskiert, einer der beiden hatte ein schwarzes Messer mit einer schwarzen Klinge in der Hand. Nachdem sie das Bargeld erbeuteten, flüchteten sie mit einem dunklen Stoffbeutel - in dem sie das Geld transportierten - in Richtung Innenstadt.

Eine 20-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle beschreibt die Täter wie folgt:

1. Täter: schlanke Statur, Anfang 20 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze, trug schwarze Handschuhe und eine schwarze Hose. Er sprach deutsch, eventuell mit osteuropäischem Akzent.

2. Täter: schmale Statur, Anfang 20 Jahre alt, bekleidet mit einer hellen, vermutlich beigefarbenen Jacke und einem dunklen Unterteil mit dunkler Kapuze.

Die Polizei bittet um Hinweise: 0561/9100.