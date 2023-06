Fuldataler Fahrrad-Tüftler Rohloff mit 73 Jahren verstorben

Erfolgreicher Unternehmer

+ © Archiv Hoher Besuch: Ministerpräsident Volker Bouffier informierte sich bei seinem Antrittsbesuch im Kreis Kassel 2010 bei Bernhard Rohloff (rechts) über die hochwertige Fahrradtechnik, die sein Unternehmen in Fuldatal herstellt. © Archiv

Technik faszinierte Bernhard Rohloff sein Leben lang. Das begann als Kind mit Dampfloks. Jetzt ist Bernhard Rohloff im Alter von 73 Jahren verstorben.

Fuldatal – Der gebürtige Thüringer, der in Kassel aufwuchs, entwickelte und baute hochwertige Produkte für Radsportler.

„Bernie“, wie er in der Familie wie auch in seinem Unternehmen genannt wurde, galt als „Inspiration“ für die Fahrradbranche. Dabei habe er eine Vorliebe für besondere Details gehabt. Mit Ketten und Getriebeschaltungen aus dem Hause Rohloff waren unter anderem Tour-de-France-Gewinner unterwegs.

Mit zwei Mitarbeitern hatten Bernhard und seine Frau Barbara Rohloff 1986 in der Kasseler Mönchebergstraße angefangen. Dort produzierten sie zunächst hochwertige Fahrradketten. 2006 zog das Unternehmen in die Mönchswiese in Fuldatal-Ihringshausen um. Dort bauen fast 50 Mitarbeiter die Getriebe und verkaufen sie in etwa 30 Länder rund um die Welt. Die Kettenproduktion wurde inzwischen eingestellt, weil sich Rohloff auf den Bau der Schaltungen konzentriert.

Bernhard Rohloff hatte seine Berufslaufbahn mit einer Ausbildung zum Büromaschinenmechaniker begonnen. Nach dem Maschinenbaustudium arbeitete er im Kassel Daimler-Benz-Werk und als freiberuflicher Entwickler.

Seit der Entwicklung der Speedhub-Getriebenabenschaltung 1996 sei der Firmenname „untrennbar mit der Fahrradantriebstechnik verbunden“, teilt die Rohloff AG mit.

„Bernie“ sei ein inspirierender Mensch gewesen. Er habe stets ein offenes Ohr für Ideen und Anliegen der Mitarbeitenden gehabt. „Seine Menschlichkeit machte ihn zu einem Vorbild, dem man vertraute und gerne folgte“, würdigt das Unternehmen den Firmengründer. Sein Wissen und seine Zeit habe er gern mit den Kolleginnen und Kollegen geteilt.

2010 wurde die Rohloff AG zum fahrradfreundlichsten Arbeitgeber Deutschlands gewählt. Schon damals fuhren viele Mitarbeiter eher mit dem Rad als mit dem Auto ins Unternehmen. In seiner Freizeit fotografierte Bernhard Rohloff gern. Unter anderem Raben und Krähen, die ihn und seine Frau besonders faszinierten. So ist ein Rabe auf dem Firmenlogo zu sehen. Und das Raben-Foto in seiner Todesanzeige stammte von ihm. Die Klugheit und Geschicklichkeit dieser Vögel faszinierten sie beide, berichtet Barbara Rohloff. Die Familie zog mehrere Vögel auf, die aus ihren Nestern gefallen waren.

Gern waren Barbara und „Bernie“ Rohloff auf Rädern unterwegs, auf zwei selbst gebauten und maßgefertigten Rennrädern. Wegen der Coronapandemie und der Krankheit konnten sie in den vergangenen Jahren kaum noch fahren.

Seit 2019 führt Vorstand Werner Schiller das Unternehmen. Bernhard und Barbara Rohloff wollten „noch etwas von der Welt sehen“ und gaben die Leitung ab, sagt seine Frau. Auch Corona habe diese Reisepläne dann durchkreuzt.

Sohn Mirco ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und führt als Hauptentwickler die Elektronikabteilung des Fuldataler Unternehmens. Bernhard Rohloff hinterlässt seine Ehefrau, Sohn Mirco mit Schwiegertochter sowie zwei Enkelkinder. (Bernd Schünemann)