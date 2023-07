Das fliegende Auge der Feuerwehr: Fuldataler Einsatzkräfte nutzen bei Bränden eine Drohne

Feuerwehr-Drohne

+ © Pinto, Clara Hatten bereits sieben Einsätze mit der Drohne: Die Freiwillige Feuerwehr Fuldatal. Im Bild: Gemeindebrandinspektor Mario Mellenthin (links) und Drohnenpilot Christian Hesse. © Pinto, Clara

Seit 2021 arbeitet die Fuldataler Freiwillige Feuerwehr mit einer Drohne, die beispielsweise bei Waldbränden zum Einsatz kommt. Wir stellen sie und ihre Piloten vor.

Fuldatal – Der Wald berennt, die Feuerwehren haben anfangs keinen Überblick über die Situation. Wie groß ist das das Feuer? Was war der Auslöser? Wo müssen die Einsatzkräfte anfangen, zu löschen? Ein Hubschrauber anzufordern, um einen Blick von oben zu erhaschen, dauert zu lange und ist zu kostspielig. Was also tun?

In genau diesen Fällen kommt die Drohnenstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Fuldatal zum Einsatz. Die circa 30 Zentimeter große Drohne ist seit Ende 2021 im Besitz der Fuldataler Feuerwehr. Elf Männer und eine Frau gehören aktuell zur Staffel. Sie alle haben eine neunmonatige Theorie- und Praxis-Ausbildung hinter sich und dürfen die Drohne steuern. Und das ist auch nötig, denn mit einem normalen Drohnenflug hat ein Einsatz der Feuerwehrdrohne wenig zu tun. „Wir fliegen dort, wo man eigentlich nicht fliegen sollte – zum Beispiel eben über Feuer“, erklärt Christian Hesse, einer der Piloten.

Drohnenstaffel Fuldatal: Seit 2021 gibt es die Drohne

Das kleine Gerät mit den vier Propellern ist für die Einsatzkräfte goldwert. „Die Drohne georeferenziert und kartiert die Umgebung“, erklärt Gemeindebrandinspektor Mario Mellenthin. So können die Feuerwehrleute genau einschätzen, wo und wie groß der Brand ist. Auf mehreren Bildschirme überträgt sie das Live-Bild – kann aber Videos und Fotos aus der Luft auf einer SD-Karte speichern. „Bis zu 120 Meter hoch kann die Drohne steigen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde“, sagt Hesse. Mithilfe einer Wärmebildkamera kann das Gerät auch die Temperatur des Feuers ermitteln. „So können dann gezielt Glutnester gelöscht werden“, sagt Mellenthin.

+ Mit einer Wärmebildkamera ist das Gerät ebenfalls ausgestattet. So kann die Feuerwehr Glutnester finden. © Pinto, Clara

Alle Geräte sind autark – benötigen also keinen Strom und kein W-Lan. Mitten im Wald oder auf dem Feld funktioniert die Technik also einwandfrei. Insgesamt kosten Drohne, Zubehör und Bildschirme um die 12 000 Euro.

Das Alleinstellungsmerkmal der Staffel: „Wir sind sehr schnell und können nach 15 Minuten und unabhängig von anderen Feuerwehrfahrzeugen ausrücken“, sagt Mellenthin. Denn die Drohne mit Zubehör passt in den normalen Mannschaftstransportwagen. „Und“, fügt Hesse hinzu, „wir sind die einzige Feuerwehr, die mit ihrer Drohne außerhalb der Gemarkung ausrückt.“ Andere Gemeinden und Städte in der Region hätten Drohnen, diese würden allerdings meist nur im eigenen Gebiet eingesetzt.

Drohnenflug: Vier Piloten pro Einsatz

Zum Ausrücken sind in Fuldatal mindestens vier Drohnenpiloten nötig. Am Einsatzort haben alle eine andere Aufgabe: Ein Pilot steuert die Drohne. Ein anderer kümmert sich um die Technik. Der Dritte im Bunde ist Luftbeobachter. Er checkt, ob die Drohne aufsteigen kann – ausschlaggebender Punkt ist dabei das Wetter. Der Vierte in der Drohnenstaffel ist der sogenannte Fachberater. Er behält den Blick auf den Bildschirm und kommuniziert mit der Einsatzleitung.

Drei Drohnenstaffeln im Landkreis Kassel Drei Drohnenstaffeln gibt es im Landkreis Kassel, erklärte Landrat Andreas Siebert in der jüngsten Kreistagssitzung. In Fuldatal, bei der Feuerwehr Hofgeismar und beim DRK Kassel-Wolfhagen seien Drohnen und ausgebildete Piloten vorhanden. Vorausgegangen war ein Antrag der FDP-Fraktion, die forderte, mindestens eine Drohne zur Aufklärung bei Katastrophenlagen auf einem Fahrzeug des Kreises oder bei einer Ortswehr zu stationieren und ausreichend Personal zu schulen. Die FDP zog ihren Antrag daraufhin zurück.

Bisher hatte das Luftfahrzeug schon sieben Einsätze – zum Beispiel bei den Waldbränden im Habichtswald und im Stiftswald. „Wir sind stolz darauf, dass wir die Drohne haben. An allen Einsatzorten konnten wir bisher Hilfe leisten“, sagt der Gemeindebrandinspektor. Doch nicht nur bei Waldbränden kann das kleine Gerät helfen. „Auch bei der Personensuche und bei komplizierten Gebäudebränden können wir sie einsetzten“, zählt Hesse auf.

Schon jetzt habe die Drohne mehr Einsatzstunden als das Rettungsboot der Fuldataler Feuerwehr. Weil es so gut läuft, will Mellenthin noch zwei weitere Piloten ausbilden. „So hätten wir mehr Ausfallsicherheit“, sagt er. (Clara Pinto)