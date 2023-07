„Das war der Wahnsinn“: Fuldatalerin ist eine der besten Hochzeitssängerinnen Deutschlands

Von: Clara Veiga Pinto

Könnte die beste Hochzeitssängerin Deutschlands werden: Charleen Hahn aus Wilhelmshausen. © Archiv: Josefin Schröder

Für Sängerin Charleen Hahn aus Fuldatal-Wilhelmshausen könnte es aktuell nicht besser laufen. Sie ist eine der besten Hochzeitssängerinnen Deutschlands.

Fuldatal – Für Sängerin Charleen Hahn aus Fuldatal-Wilhelmshausen könnte es aktuell nicht besser laufen. Vor ein paar Monaten nahm sie an der Online-TV-Show „Wedding King Awards“ teil und ist nun unter den besten Hochzeitssängerinnen Deutschlands. In der Sendung treten Hochzeitsdienstleister gegeneinander an. Unter ihnen: Hochzeitsfotografen, Konditoren, die Hochzeitstorten backen, Hochzeitsentertainer und viele mehr.

Bereits seit Jahren hat die gelernte Kosmetikerin Spaß am Singen. Auf ihrem Youtube-Kanal lädt sie Videos hoch, in denen sie Songs von Berühmtheiten wie Bonnie Tyler oder Tammy Wynette singt.

Durch die Show sind nun noch mehr Menschen auf die 28-Jährige aufmerksam geworden. Online wurden die verschiedenen Kandidaten in Interviews vorgestellt. Die erste Runde, in der Zuschauer online für Charleen Hahn und ihre Mitstreiter abstimmen konnten, dauerte eine Woche. Direkt danach fand dann der Live-Vorentscheid auf dem Youtube-Kanal der Show statt. „Dort habe ich gewonnen“, erzählt die Wilhelmshäuserin immer noch überrascht. „Das war der Wahnsinn. Ich habe ja das erste Mal teilgenommen und hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft“, sagt sie.

Hochzeitssängerin aus Fuldatal bei Show weitergekommen

Dass so viele Menschen für sie abstimmen, hätte sie nicht für möglich gehalten. „Da geht es ja teilweise auch um Reichweite, die ich eben nicht hatte. Ich bin ja erst frisch in der Hochzeitsbranche“, sagt sie. Am Entscheidungsabend hat Charleen Hahn so viele Glückwunsch-Nachrichten und Anrufe bekommen, dass sogar ihr Handy abgestürzt ist. „Da haben mir einfach die Worte gefehlt“, sagt sie.

Der nächste Schritt für die junge Frau: das Finale am 5. November. Dort muss sie sich gegen die anderen normierten Hochzeitssängerinnen durchsetzen. Schon jetzt ist sie unter den besten, doch dort hat sie die Chance auf den Titel „Beste Hochzeitssängerin Deutschlands“.

„Wedding King Awards“: Finale am 5. November

In der für Hochzeiten bekannten Veranstaltungsstätte Flora in Köln werden die jeweiligen Hochzeitsdienstleister ein letztes Mal gegeneinander antreten. Aber schon jetzt hat die Wilhelmshäuserin zahlreiche Anfragen, weil Fans der Sendung auf sie aufmerksam geworden sind. „Die Gewinnerin der letzten Staffel hat einen Plattenvertrag bekommen“, sagt Hahn, die sich diesen Erfolg ebenfalls erhofft.

Das allerwichtigste für sie: „Ich habe die anderen Teilnehmer kennengelernt. Teilweise sind daraus Freundschaften entstanden.“ Wohin der Weg jetzt führt, weiß sie noch nicht. Was aber klar ist: „Ich werde weiterhin im Auftrag der Liebe unterwegs sein und möchte Hochzeitspaare an ihrem großen Tag glücklich machen.“ (Clara Pinto)

Mehr Infos unter sing-the-date.com