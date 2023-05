Gemeinde Fuldatal beim Schwimmbad nicht mehr allein im Boot

Von: Bernd Schünemann

Teilen

Im Gespräch im Waldschwimmbad: von links Schwimmmeister Oliver Schmidt, Bürgermeister Karsten Schreiber und Florian Horst (Kassenwart des Fördervereins) mit seinen Kindern Weeke und Ruma. © Bernd Schünemann

Die Gemeinde lässt sich den Betrieb des Waldschwimmbads in Ihringhausen einiges kosten. Jetzt gibt es Unterstützung vom neuen Förderverein.

Fuldatal - 130 Mitglieder zählt der Förderverein Waldschwimmbad inzwischen. Er wurde erst im Januar gegründet (wir berichteten). Von den Mitgliedern haben etliche vor Saisonbeginn tatkräftig mitgeholfen, um die Anlagen vorzubereiten. Zum Saisonstart hatte der Verein, wie berichtet, die ersten Badegäste zu einem Glas Sekt eingeladen. Bürgermeister Karsten Schreiber freut sich über diese Unterstützung.

Vor zehn Jahren hatte es in der Gemeinde den ersten Anlauf gegeben, einen Förderverein zu gründen. Das klappte damals nicht, blickte Schreiber jetzt bei einem Pressetermin im Schwimmbad zurück. Im Jahr 2022 habe die Gemeinde den Betrieb des Freibades mit rund 400 000 Euro bezuschusst. Den Betriebskosten von 500 000 Euro standen Einnahmen aus dem Eintritt von 100 000 Euro gegenüber.

Mit dem Engagement und der Arbeitskraft der Mitglieder trage der Förderverein dazu bei, diese Kosten für die Gemeinde zu senken. Dabei machte Schreiber klar, dass es nicht um eine Übergabe des Bades an den Verein gehe.

Die Gemeinde werde das Bad weiter betreiben. Allerdings sei wegen der steigenden Belastungen Unterstützung notwendig. Darum gab es 2022 politische Debatten in der Großgemeinde. Und das habe die Verwaltung auch bei der Info-Veranstaltung deutlich gemacht. Letztlich sei aus diesen Bestrebungen der Förderverein hervorgegangen. Die Aufregung um die Zukunft des Schwimmbads habe sich in Engagement für das Freibad gewandelt, unterstrich Schreiber.

Der Förderverein ist der dritte Verein, der am Schwimmbad „angedockt“ ist, sagte Schreiber. Daneben gibt es die Schwimmsportgemeinschaft, in der die Schwimmabteilungen von Fuldataler Sportvereinen zusammengeschlossen sind, sowie die DLRG. Sie nutzt Räume im Bad und unterstützt die Gemeinde beim Wachdienst.

Schwimmmeister Oliver Schmidt betreut die Anlage mit einem Fachangestellten für Bäderbetriebe sowie einer Auszubildenden. Nachdem die Sanitäranlagen erneuert wurden, soll in diesem Jahr die Kassentechnik überholt werden, kündigte Schreiber an. Angesichts der Diskussion um Gasheizungen müsse man sich in den nächsten Jahren auch Gedanken über die Beheizung machen: Das Schwimmbad wird per Gasheizung von der benachbarten Gesamtschule beheizt.

Zum Angebot des Schwimmbads gehören unter anderem Yoga sowie Schnupperkurse zum Meerjungfrauenschwimmen. Am 30. Juli wird ein Saunafass dort aufgebaut (ab 19 Uhr). Ein Schnupperkurs Meerjungfrauenenschwimmen gibt es am 20. August – für Schwimmer jeden Alters. Wenn es der Badebetrieb zulässt, können Besucher Stand-up-Paddling ausprobieren.

Mit einem Lichterfest soll der Abschluss der Badesaison am Samstag, 2. September, gefeiert werden. Der letzte Öffnungstag ist für Sonntag, 3. September, geplant. Bei geeignetem Wetter könnte noch bis 10. September geöffnet sein. (Bernd Schünemann)