Harald Bloos hat das "Gasthaus zum Reinhardswald" in vierter Generation geführt

Nach über hundert Jahren ist Schluss

+ © Amira El Ahl Die Zeit ist reif für Veränderung, sagt Harald Bloos, der sein 2150 Quadratmeter großes Grundstück in Wilhelmshausen verkaufen möchte. © Amira El Ahl

Nach vier Generationen ist Schluss: Harald Bloos will das Gasthaus, das sein Urgroßvater um 1900 in Wilhelmshausen an der Fulda gebaut hat, verkaufen. Sogar Kaiser Wilhelm war hier zu Gast.